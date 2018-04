A autoridade marítima alertou esta terça-feira para o agravamento do estado do mar nas ilhas dos grupos ocidental e central dos Açores a partir de quarta-feira, com ondas que poderão atingir os cinco metros.Em comunicado enviado às redacções, a capitania do porto de Santa Cruz das Flores (ilha das Flores) e a da Horta (ilha do Faial) avisam que "após uma relativa acalmia que se deverá fazer sentir ao longo de quarta-feira, as previsões apontam para um novo agravamento do estado do mar".Nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) a agitação marítima, de noroeste, poderá ultrapassar os quatro metros de altura significativa no final de quarta-feira, mas agravando-se e podendo ultrapassar os seis metros de altura significativa na quinta e na sexta-feira.Nas ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge), a agitação marítima, de noroeste, poderá ultrapassar os quatro metros de altura significativa nas primeiras horas de quinta-feira, podendo ultrapassar os seis metros de altura significativa também na sexta-feira.Assim, é recomendado à comunidade marítima a adopção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração ou mesmo varando em lugar seguro as embarcações e vigilância na orla marítima e nos portos, em especial naqueles directamente expostos à agitação marítima.À população, a autoridade marítima desaconselha a prática de passeios junto à costa e de actividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima."Junto à orla costeira deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", acrescenta o comunicado.