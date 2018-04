Como resultado, Portugal continental já não se encontra em seca meteorológica.

O valor médio da quantidade de precipitação registada no passado mês de Março foi cerca de quatro vezes o valor médico mensal e o segundo mais chuvoso desde 1931, revela esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



"A ocorrência de valores muito elevados da quantidade de precipitação em todo o território do continente, tiveram como consequência o final da situação de seca meteorológica que se verificava desde Abril de 2017", é dito.

No campo da temperatura, Março de 2018 foi o mais frio desde 2000, "com anomalia da temperatura média de - 1.6 °C".

"O valor médio da temperatura máxima do ar, inferior ao valor normal em cerca de 2.6 °C, corresponde ao valor mais baixo desde 2000. O valor médio da temperatura mínima do ar foi inferior ao normal em 0.6 °C; valores da temperatura mínima inferiores aos agora registados ocorreram em 25% dos anos (desde 1931)", revela o IPMA, em comunicado.