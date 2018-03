Dois dias de greve nos museus, palácios e monumentos com adesão de 60%

Estiveram também encerrados a Torre de Belém, em Lisboa, o Convento de Cristo, em Tomar e o Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, disse Artur Sequeira, acrescentando que "encerraram entre os 45% e os 60% os museus nacionais dos Coches e o do Azulejo, em Lisboa, Machado de Castro, em Coimbra, o Mosteiro de Alcobaça, o Museu Monográfico de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, e o Mosteiro de S. Martinho de Tibães", nos arredores de Braga.



Os dois dias de greve, sexta-feira e este sábado, dos trabalhadores dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos, tutelados pelo Ministério da Cultura, rondou os 60%, disse à agência Lusa um dirigente sindical.Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), em declarações à Lusa, disse que "hoje, a greve, em termos nacionais, rondou os 80%".Segundo o sindicalista, este sábado estiveram encerrados os museus nacionais Soares dos Reis, no Porto, de Arqueologia, do Traje e da Moda, de Arte Contemporânea-Chiado, e de Arte Antiga, em Lisboa, Grão-Vasco, em Viseu, Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, e ainda o Museu Proença Tavares Júnior, em Castelo Branco.