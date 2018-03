A PSP realiza na quarta-feira a operação Pégasus, direccionada para a segurança aeroportuária, que complementa a iniciativa desta força policial nas vias rodoviárias por ocasião da Páscoa.A operação abrange as regiões autónomas, as cidades de Lisboa, Porto, Faro e Beja, anunciou esta terça-feira a PSP.A segurança será reforçada nas áreas e períodos de maior concentração de pessoas, no sentido de detectar "possíveis infracções e acções criminais", refere a Direcção Nacional em comunicado.Na mira da polícia vão estar eventuais situações de posse ilegal de armas e explosivos, de droga ou objectos furtados e permanência ilegal no país.A PSP vai estar a controlar o trânsito nos acessos aos aeroportos e reforçará a vigilância no perímetro destas estruturas."Os aeroportos, no actual contexto de segurança internacional, continuam a ser infraestruturas críticas que merecem especial atenção por parte da polícia", lê-se no comunicado enviado às redacções.