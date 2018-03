O concurso, a cargo da Infraestruturas de Portugal, prevê um prazo de dois anos para a conclusão dos trabalhos.

O concurso, a cargo da Infraestruturas de Portugal, prevê um prazo de dois anos (720 dias) para a conclusão dos trabalhos.



Numa nota, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (MPI) salientou que estão também "a ser desenvolvidos os processos respeitantes ao concurso público para a fiscalização da empreitada, que foi igualmente publicado hoje em DR com um valor base de 1,5 milhões de euros, e para a contratação da assistência técnica à empreitada, no valor de 895 mil euros".



"No seu conjunto, o investimento previsto executar na conservação da Ponte 25 de Abril ascende a cerca de 20,5 milhões de euros", salientou o MPI.



A assistência técnica à empreitada estará a cargo da Parsons, a empresa projectista que detém os direitos de autor do projecto de construção da ponte, que data da década de 1960, e que é simultaneamente a autora do projecto de instalação do caminho-de-ferro, alargamento do tabuleiro rodoviário e de beneficiação geral da Ponte 25 de Abril, concretizado na década de 90.



As intervenções previstas na ponte incidem sobre "elementos metálicos e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte" e compreendem, entre outros, "a execução de trabalhos de construção metálica, soldadura, reposição localizada da protecção anti-corrosiva, substituição de elementos não estruturais, limpeza, tratamento e pintura pontual de superfícies de betão".



As intervenções de manutenção serão executadas em períodos de menor fluxo de tráfego na Ponte 25 de Abril, "nomeadamente em período nocturno e em dias não úteis, de modo a não interferir com a normal circulação rodoviária e ferroviária", salientou o Governo.



A apresentação das propostas decorre até às 17:00 do dia 9 de Maio.