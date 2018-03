Um antigo segurança da discoteca Urban Beach foi encontrado morto na passada sexta-feira. De acordo com a notícia avançada pelo site Cascais24 , a Polícia Judiciária estava a investigar a morte do homem de 46 anos, que estava desaparecido desde 12 de Março.O corpo do homem foi encontrado num baldio, em Birre, Cascais. "Tudo aponta para um caso de overdose, pois tinha espetada uma seringa num dos braços, mas o inquérito não está encerrado", disse uma fonte policial ao Cascais24 A PSP, brigada da Secção de Desaparecidos e brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo estiveram no local. Posteriormente, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa para ser sujeito a autópsia.