José Silvano foi nomeado o novo secretário-geral do PSD em substituição de Feliciano Barreiras Duarte e começa a exercer funções de imediato. O deputado social-democrata e comendador da Ordem de Mérito, tem 61 anos e é natural de Vila Real, tendo trabalhado sobretudo em Mirandela.

Foi presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Presidente da Assembleia Municipal, deputado, e presidiu ainda ao conselho de administração de várias empresas locais e regionais.

Licenciou-se em Direito e foi vice-presidente da Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, em 1982.

No PSD foi presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Bragança, Presidente da Comissão Política Concelhia de Mirandela, vogal da Comissão Política Nacional do PSD e membro do Conselho Nacional.

O deputado pertence a várias Comissões Parlamentares, nomeadamente à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, Comissão da Saúde, Trabalho e Segurança Social.



Feliciano Barreiras Duarte anunciou este domingo, em comunicado, que apresentou a sua demissão de "forma irrevogável" ao presidente do partido, Rui Rio, depois de uma semana de notícias sobre irregularidades no seu currículo e uma alegada falsidade na morada que indicou no Parlamento, considerando que os "ataques" de que estava a ser alvo o prejudicaram gravemente e à sua família, bem como a direcção do PSD.





Esta é a primeira baixa na direcção do novo presidente do PSD e acontece exatamente um mês depois do Congresso do partido, que se realizou entre 16 e 18 de Fevereiro.