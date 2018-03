Fogo em prédio de Coimbra obriga a retirar moradores

Um incêndio que começou na madrugada desta segunda-feira na Avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, obrigou à retirada de vários moradores dos prédio onde residem.





De acordo com os Sapadores, o fogo começou pelas 6h07 no nº 11 da Avenida, onde funciona uma loja de antiguidades. As chamas propagaram-se rapidamente ao primeiro andar e obrigaram os moradores a abandonar as suas habitações. No total, foram evacuados três prédios.Não há registo de pessoas feridas. Por volta das 8h10, os bombeiros tinham o fogo controlado, procedendo a manobras de rescaldo.