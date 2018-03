GNR está a investigar o caso. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o alerta foi dado pelas 15h12.

Um atropelamento matou duas mulheres este sábado à tarde na Estrada do Aeródromo, em Viseu. Ambas as vítimas tinham cerca de 60 anos.



No local estão os Bombeiros Voluntários e Municipais de Viseu, o INEM, juntamente com o VMER, e a GNR.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado pelas 15h12.