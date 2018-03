Duas mulheres baleadas por militar da Marinha no Barreiro

O militar foi detido e será submetido a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Barreiro para aplicação das medidas de coação.



Uma das mulheres, com cerca de 30 anos, foi sujeita a intervenção cirúrgica para extracção do projéctil, tendo a outra vítima sido atingida de raspão.



A fonte disse desconhecer as razões da altercação ocorrida no exterior do bar "Camarro".

Duas mulheres foram hoje de madrugada baleadas por um militar da Marinha no exterior de um bar situado na avenida Bento Gonçalves, no Barreiro, tendo uma das vítimas sido submetida a intervenção cirúrgica, disse à Lusa fonte da PSP.Segundo a mesma fonte, as duas mulheres terão sido atingidas acidentalmente na sequência de uma desordem registada durante a madrugada e depois de o militar da Marinha, que estava fora de serviço, ter disparado com a sua arma de defesa pessoal.