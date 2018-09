Recorde aqui a primeira investigação da SÁBADO, em Setembro de 2017, que revelou as primeiras suspeitas sobre a existência de “toupeiras” do Benfica no sistema judicial.

Com mais uma final europeia à porta, a logística do Benfica implicava mais do que material desportivo, marcação de viagens e hotel. É nestas alturas que os clubes aproveitam para convidar personalidades da vida pública para se juntarem à comitiva. Foi isto mesmo que se passou em Maio de 2014, semanas antes da Final da Liga Europa entre o SL Benfica e o Sevilha, que decorreu no estádio da Juventus, em Itália. Coube ao assessor jurídico da SAD encarnada, Paulo Gonçalves, sugerir alguns nomes para acompanhar a equipa naquela final, pessoas que, segundo Paulo Gonçalves, num email de 5 de Maio de 2014, teriam "de alguma maneira ajudado a alcançar" o objectivo ou "ajudado o SLB no passado". E entre os nomes estavam: Andreia Couto, funcionária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Nuno Cabral, um antigo delegado e personagem central no chamado "caso dos emails" e um "eng. Fidalgo", tratando-se de Emídio Fidalgo, "responsável pela nomeação dos delegados na Liga e decisivo nos pareceres que emitiu...".



São estas ligações entre responsáveis do Benfica com dirigentes das estruturas do futebol que a Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária (UNCC) está a investigar. A 19 de Outubro, 28 inspectores fizeram dezenas de buscas pelo País. Entre os alvos estavam Luís Filipe Vieira, presidente do SLB, Paulo Gonçalves (o único arguido do processo), Nuno Cabral, antigo delegado da Liga, Ferreira Nunes, ex-membro do Conselho de Arbitragem e Pedro Guerra, antigo jornalista e comentador desportivo, e Adão Mendes, ex-árbitro. Todos são personagens que constam dos emails internos do Benfica, que em Maio começaram a ser divulgados pelo Porto Canal – a que a SÁBADO teve acesso – e que, segundo o mandado de busca exibido pelos inspectores da PJ aos alvos, estarão relacionados com o inquérito: "Os factos sob investigação respeitam à suspeita da actuação de responsáveis do SLB SAD, que, em conluio com personalidades do mundo do futebol e da arbitragem, procuraram exercer pressão e influência junto de responsáveis da arbitragem e outras estruturas de decisão do futebol nacional, tendo em vista influir na nomeação e classificação de árbitros nesse âmbito."



A nova juíza do processo, Margarida Gaspar, justificou a autorização das buscas domiciliárias aos suspeitos com o trabalho que a PJ terá feito nos últimos meses no processo. Depois de citar que estes "novos elementos probatórios" recolhidos pela Judiciária se encontram resumidos num relatório de 19 páginas, a magistrada considerou que estavam "adensadas as suspeitas" da prática de crimes. Por isso, nesta fase do processo, Margarida Gaspar considerou que havia "razões para crer que as buscas à residência dos suspeitos (…)" se revestiam de "grande interesse para a descoberta da verdade e para a aquisição de meios de prova relacionados com os crimes em investigação".

Durante as buscas, os investigadores da PJ e do MP estiveram concentrados na recolha de dois grandes tipos de documentação: a electrónica, que constava de computadores e telemóveis dos alvos, e também informação em papel, nomeadamente blocos de notas, diários e cadernos de apontamentos. Ao que a SÁBADO apurou, as equipas da PJ procuraram obter "documentação financeira", inclusive os registos documentais das contas correntes do Benfica SAD com sociedades de advogados como a Vieira de Almeida e Associados (VdA), uma situação que na altura causou alguma surpresa junto de vários elementos ligados ao clube da Luz que estavam presentes na operação judicial. Curiosamente, este episódio foi visto por uma das sócias da VdA que acompanhou as buscas, a advogada Sofia Ribeiro Branco. A advogada é um dos três membros da VdA que está a colaborar com o Benfica SAD no caso dos emails, nomeadamente nas acções intentadas contra o Porto Canal e o assessor do FC Porto, Francisco J. Marques.



"A VdA está a assessorar o processo, e por isso é deontologicamente impossível darmos qualquer comentário que seja sobre o mesmo. Temos sempre como princípio não comentar nem abordar os processos dos nossos clientes. E assim temos de nos manter, com o princípio ético que nos guia e até perante o sigilo profissional a que estamos obrigados", respondeu a sociedade de advogados à SÁBADO. Uma fonte ligada à investigação salientou à SÁBADO que está a ser pesquisada a hipótese de terem sido realizados pagamentos indirectos do clube/SAD, através da prestação de serviços jurídicos, a (ex-) árbitros e a outros responsáveis ligados à arbitragem.



Esta é uma das suspeitas patentes no vasto acervo de emails, sobretudo quando se analisa uma troca de correspondência entre Paulo Gonçalves e Ferreira Nunes. O antigo membro do Conselho de Arbitragem queria ser candidato à Associação de Futebol de Coimbra e terá criado um email com identidade fictícia para se corresponder com Paulo Gonçalves. Com o remetente "Frankc Vargas", a 15/9/2016 pediu ao assessor jurídico um parecer sobre os Estatutos da Associação de Futebol de Coimbra, sobretudo no que diz respeito à limitação de mandatos. A factura, de 18.450 euros, acabou no email de Paulo Gonçalves. Fonte próxima de Ferreira Nunes assegurou, porém, à SÁBADO que o Benfica não pagou a conta, estando o próprio ainda a saldá-la.



À SÁBADO Ferreira Nunes não assumiu ser Frankc Vargas. "É um assunto que foi alvo de uma participação crime", declarou. Porém, um desses emails em nome de Franck Vargas acaba por "trair" Ferreira Nunes: "Anexo cópia do meu cartão de cidadão", escreveu a 4 de Outubro de 2016. Foi também deste email que saíram para Paulo Gonçalves informações sobre a "Base de Dados das nomeações profissionais 2016-2017".



O peditório de bilhetes

No extenso acervo de correspondência electrónica conta ainda um pedido de João Pedro Dias, um

antigo delegado da Liga de Clubes, suspenso por 18 meses por "falsificação de relatório", já que, em 2009, não relatou uma ocorrência no túnel de acesso aos balneários do Estádio da Luz entre Nuno Gomes, o árbitro Pedro Henriques e Paulo Gonçalves. Pedro Dias (email de 4 de Maio de 2016) pediu dois bilhetes a Ana Zagalo, da direcção comercial do Benfica, dizendo que os pagava. Porém, quando o email chegou a Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, o pedido de compra tornou-se uma oferta. A 5 de Maio de 2016, o assessor jurídico escreveu a Ana Zagalo: "Desenrasca, por favor. Ele era também delegado na Liga e foi suspenso por dois anos após um processo disciplinar instaurado então pela CD [Comissão Disciplinar] da Liga por não ter relatado uns factos no túnel de acesso aos balneários aqui no Estádio da Luz." Com aquela omissão, prosseguiu Paulo Gonçalves, "safou-me a mim e ao Nuno Gomes de uma sanção, mas lixou-se". "É boa gente, benfiquista indefectível", acrescentou.

Nos emails que chegaram ao director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques e que já estão na posse da Judiciária, consta ainda um corrupio de pedidos de bilhetes para os jogos por parte de elementos dos conselhos de disciplina e de justiça. O intermediário era, quase sempre, João Leal, actual director de registos e transferências da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que quando também pretendia assistir aos jogos fazia questão de referir que pagava os seus bilhetes. Fonte da FPF

assegurou à SÁBADO que os membros dos conselhos, segundo o regulamento, têm direito a dois convites por jogo. A mesma fonte forneceu à SÁBADO emails que revelam o mesmo tipo de pedidos de dois convites ao Sporting, FC Porto e SC Braga.