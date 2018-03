Sexagenário detido após agredir agente da PSP em Almada

Autoridades dizem que homem provocou desacatos num posto de combustíveis. Sexagenário está acusado de ofensa à integridade física de um polícia.

Um homem de 60 anos foi detido em Almada, no distrito de Setúbal, por ofensa à integridade física de um agente policial, que foi atingido na face, anunciou aquela força policial esta segunda-feira.



"Após informação de que um indivíduo se encontrava a provocar desacatos num posto de abastecimento de combustível, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local. Ao contactar com o suspeito, o mesmo recusou-se a identificar, tendo reagido com violência, atingindo um dos agentes na face", refere a PSP.



O caso ocorreu na noite de domingo em Almada, com o homem a ser detido pelas autoridades.



Já em Setúbal, a PSP deteve um homem, de 34 anos, por crimes contra a autoridade pública, ameaça e coação.



"Após uma informação de violência doméstica, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, tendo interceptado o indivíduo a provocar excesso de ruído e a forçar a entrada na residência da sua ex-companheira e filha", refere a PSP.



O suspeito recusou abandonar o local e ameaçou e injuriou os agentes policiais, acabando por ser detido no local.