Quase 2000 processos contra médicos por resolver

No primeiro semestre de 2018, a Ordem dos Médicos abriu 563 processos contra clínicos.

No primeiro semestre de 2018, a Ordem dos Médicos abriu 563 processos contra clínicos.



De acordo com o jornal Público, os três conselhos disciplinares da ordem abriram uma média de três processos por dia contra médicos, onde constam declarações como as do cirurgião Gentil Martins, sobre a homossexualidade ser uma "anomalia", e Manuel Pinto Coelho, que defendia a ingestão diluída de água do mar e a exposição ao sol sem uso de protector.



No total, estão por concluir 1917 queixas. Além dos dois casos mediáticos supracitados, estão também declarações de um médico anestesista que, numa entrevista à SIC, associava a vacina do sarampo ao autismo.



"[Estes processos] estão em cursos", diz o presidente do conselho disciplinar do Sul, Carlos Pereira Alves. "Estão a seguir o seu trajecto normal",acrescenta, explicando que os casos foram "distribuídos" e estão "a ser analisados".



"O relator faz a sua análise, se achar necessário pede informações aos intervenientes, a colégios da especialidade, e é isso que está a acontecer agora", conclui.