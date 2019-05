Cerca de metade das quase 61 mil crianças acompanhadas pelas comissões de proteção em 2018 estavam numa situação que exigiu a instauração de um processo, tendo sido detetados quase 14 mil casos de perigo, a maior parte por negligência.





Apesar de as situações de negligência continuarem a ser a "principal situação de perigo", representando 41,3% do total de casos, o número de crianças afetadas diminuiu 4,1%, passando de 6.257 em 2017 para 5.999 em 2018.

Nesta categoria estão maioritariamente crianças com idades entre os seis e os 14 anos.

Entre os casos de negligência, a subcategoria com mais casos é a da exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança. Neste ponto, foram detetadas 2.145 situações.

Mais de 60 mil crianças acompanhadas

De acordo com o relatório, no ano passado foram acompanhadas 60.493 crianças, menos 9.474 do que em 2017. Relativamente a 31.186 crianças foram detetadas situações que justificaram a instauração de um processo.



Durante o ano de 2018, foram denunciados às CPCJ 39.053 novos casos, dos quais 8.441 foram arquivados liminarmente por ter sido considerado que não havia justificação para a instauração de processo.

Entre os casos comunicados, 21.138 (54%) são relativos a rapazes, enquanto os restantes 17.915 (24,4%) referem-se a raparigas. A faixa etária mais representada é a dos 11-14 anos, que corresponde a 24,6% do total, seguindo-se o escalão dos 15 aos 17 anos (24,4%).

Já as comunicações de perigo para crianças na faixa etária dos zero aos cinco anos traduzem-se em 22,2% do total, refere o documento.



Apesar de o número de comunicações não apresentar diferenças substanciais relativamente aos anos anteriores, segundo os dados presentes no relatório o número de crianças acompanhadas pelas 309 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens tem vindo a diminuir.







Registados dois casos de mutilação genital feminina em Portugal As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) sinalizaram duas meninas vítimas de mutilação genital em 2018, havendo já registo de outros dois casos este ano, o que poderá justificar a retirada destas crianças às famílias.







Identificadas quase 900 crianças com deficiência ou incapacidade

Das crianças e jovens acompanhadas pelas comissões de proteção, em 2018 foram identificadas 854 crianças com algum tipo de deficiência ou incapacidade. Segundo o documento, destaca-se maior incidência na deficiência ou incapacidade ao nível mental/intelectual (275).

Em relação às situações detetadas, o relatório refere que "todas as categorias de perigo diminuíram em valor absoluto, exceto o abuso sexual em que se verificaram mais três casos do que no ano anterior".

Entre os 138 casos detetados em 2018, 75 (54%) eram referentes a casos de abuso sexual, havendo também situações de aliciamento sexual (28), de importunação sexual (22), de violação (11) e dois de pornografia infantil.



Com Lusa.