Estado contratou o pai, a mãe e o irmão da ministra da Cultura

O registo de interesses de Graça Fonseca refere que tem 8% de duas empresas: a Joule Internacional Serviços de Engenharia e a Joule Projetos, Estudos e Coordenação. Mas é omitido o facto de o restante capital social estar na posse do pai (João Fernando Caetano Gonçalves), da mãe (Isabel Maria Gonçalves Fonseca Alves Caetano Gonçalves) e do irmão (Luís Miguel da Fonseca Caetano Gonçalves).

As duas empresas, ligadas à engenharia eletrotécnica, têm cinco contratos contraídos com o estado pelo menos desde 2016 (em 2015 Graça Fonseca tornou-se titular de órgão de soberania). Os cinco ajustes diretos totalizam €177.845) e foram a apenas duas entidades: a Câmara Municipal de Lisboa (presidida pelo socialista Fernando Medina, antigo nº2 de António Costa) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (de direito privado e utilidade pública administrativa, mas tutelada pelo Governo). Dois desses contratos foram para a "reabilitação do Palácio de São Roque", onde será feito um museu.



Toda a história para ler na revista SÁBADO nas bancas a 1 de agosto de 2019.