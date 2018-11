Troca de ministros na Saúde levou a um atraso da publicação de decreto que está a atrasar processo de atribuição de licenças para plantar canábis.

Estão a ser analisados pelo Infarmed 11 pedidos de autorização para a instalação de plantações de canábis para uso medicinal em Portugal. Legislação sobre o assunto ainda não foi publicada devido a trocas no ministério, com a renovação governamental levada a cabo pelo primeiro-ministro.



Já foram atribuídas licenças para cultivo de canábis para fins medicinais duas empresas em Portugal. No entanto, essa mesma autorização foi emitida antes da publicação da lei que permite a utilização desta planta para fins medicinais. Das duas empresas com autorização para cultivo em Portugal - a Terra Verde e a Tilray -, apenas a segunda o está a fazer.



No entanto, já passou mais de um mês desde o fim do prazo estipulado para a regulamentação. No entanto, o documento não foi ainda libertado pelo Governo, o que levou os partidos qua suportam a actual solução parlamentar - Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português - a questionarem o Ministério da Saúde do atraso. Estas questões foram apresentadas a 18 de Setembro, dois dias depois do limite estabelecido para a regulamentação. O ministério com a tutela respondeu que o documento estaria pronto no final de Outubro. Mas, entretanto, o ministro da Saúde fois bustituído - saiu Adalberto Campos e entrou Marta Temido -, o que terá atrasado ainda mais o processo.



Em declarações ao Jornal de Notícias, o Ministério da Saúde explicou que a "regulamentação da canábis está a ser analisada" pelo novo gabinete e que "será brevemente enviada para o circuito legislativo".



Segundo o JN, serão cerca de 50 as doenças que vão poder beneficiar da administração de canábis medicinal, entre as quais cancro, esclerose múltipla e epilepsia.