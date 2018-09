ANPC

Sete meios aéreos, 158 operacionais e 46 viaturas estão a combater um incêndio com "duas frentes activas" na Póvoa de Lanhoso, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga à agência Lusa.O fogo, o que mais mobiliza meios em todo o país até ao momento, iniciou-se na freguesia Fonte Arcada e Oliveira, segundo a informação publicada na página da Autoridade Nacional de Protecção Civil ().Já houve um reforço de operacionais para combater o fogo: de 88 para 108 entre as 10h30 e as 11h, que passou entretanto para 158. O fogo não está a colocar em perigo o parque radical perto da zona florestal nem as habitações nas proximidades.O incêndio obrigou à evacuação do parque radical DiverLanhoso em Braga perto do local. Fonte do CDOS de Braga explicou à Lusa que a evacuação foi feita "por precaução" e que as pessoas que se encontravam no parque foram reencaminhadas para o Centro Social de Serzedelo.Pelo menos um bombeiro está ferido.De acordco com a ANPC, há 16 incêndios activos em Portugal que estão a ser combatidos por 453 homens e mulheres, 111 viaturas e 13 meios aéreos no total.