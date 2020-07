O debate: muito jogo político, pouca nação  

"Quando a luta aquece, mais força tem o PS", disse António Costa em abril passado, citando a máxima de Mário Soares. A "luta" em tese é agora contra o vírus-inimigo, mas o vírus não se senta no Parlamento. Na prática a luta é mesmo política, por sobrevivência, como se viu hoje na prestação parlamentar do primeiro-ministro, totalmente política – não no sentido das políticas públicas, sobre as quais foi vago e propagandista, mas do jogo político.

O primeiro-ministro falou no impacto da crise em várias dimensões – seria impossível não se referir a isso – mas preferiu gastar mais tempo a perorar em termos vagos da "oportunidade" que esta crise é para "mudanças estruturais" no país. Estas mudanças, note-se, não implicam confronto com lóbis, resistências ou insuficiências incómodas. Elas vêm só de coisas boas, oriundas de "múltiplos instrumentos de horizontes diversos", enunciadas de forma genérica – dinheiro europeu e medidas para combater as "alterações climáticas", "ultrapassar múltiplas assimetrias", "combater desigualdades".

Com este discurso macio, que fala nas dificuldades sem nunca ir ao fundo dos problemas e acena com o arco-íris no horizonte, Costa quer voltar a apanhar os parceiros à esquerda – ou, pelo menos, quer demonstrar ao eleitorado que não será por ele que haverá instabilidade política num momento delicado de crise. Isto foi assumido de forma aberta pelo primeiro-ministro que não hesitou em trazer a política de alianças do PS para o centro de um debate sobre o estado da nação.

O apelo ao BE e ao PCP – baseado numa responsabilidade imaginária destes partidos, entregue pelos eleitores que quiseram "um PS forte" a governar "com apoio da Geringonça" – terá sido feito sem concertação prévia. Foi um número político com um grau de surpresa que é mel para os media, um passo táctico que os admiradores do estilo enquadrarão na "habilidade política de António Costa" – e que dominará o rescaldo de um debate sobre o estado da nação que, sobre a nação, teve relativamente pouco (o BE continua a ser o partido que mais fala em concreto de problemas importantes para o seu eleitorado).

Serão muitas as análises sobre o que significam este pedido de casamento de Costa à esquerda, a resposta da esquerda, o pedido simultâneo ao PSD para pactos de regime em torno dos grandes investimentos públicos e o fogo cruzado que ao mesmo tempo visou esse amigável PSD de Rui Rio (o líder da oposição é mais visado no Parlamento do que o chefe do Governo). Mais seguro do que especular sobre o resultado de tanta prestidigitação é observar a fraqueza substantiva da intervenção do primeiro-ministro, a tibieza do principal partido da oposição (que fechou o ângulo do debate do estado da nação na questão do hidrogénio) e a falta quase generalizada de escrutínio a problemas que deveriam estar no centro de um debate desta natureza.

Nos últimos meses, o governo fechou praticamente todo o Serviço Nacional de Saúde para poder dizer que o Serviço Nacional de Saúde não implodiu com a Covid-19. Abandonou logo em abril as aulas presenciais. Tem no terreno instrumentos de layoff cuja execução mostrou as falhas da máquina da Segurança Social. Comprometeu os contribuintes com a TAP sem demonstrar o custo-benefício da medida. Entregou a uma só pessoa externa ao governo, presidente de uma petrolífera, o desenho de uma "visão estratégica" que será "o fio condutor" do relançamento da economia. Assistiu, tal como o restante establishment político, à acusação de Ricardo Salgado e mais pessoas por uma teia de alegados crimes no BES/GES – acusação que chega seis anos depois da resolução. Esta lista poderia continuar.

Que no meio de tudo isto, num ano em que se espera uma contração recorde do PIB, a política de alianças do PS seja o tema que mais atenção mediática e política irá gerar após este debate é um reflexo ilustrativo daquilo que é o estado da nação.