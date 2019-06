Voos diretos para Chernobyl por apenas 39,99€

A carregar o podcast ...

Basta correr uma pesquisa no instagram com a location na zona para confirmar que Chernobyl já bateu Santorini, Costa Amalfi ou Bali como destino turístico da moda.Apesar dos criadores da série se multiplicarem em apelos para que se respeitem as vítimas da tragédia nuclear, são cada vez mais criativas as selfies de influencers pousando em frente à central radioativa.Até onde estará a humanidade disposta a ir? Com o turismo a disparar na região, presumo que não deva faltar muito para que comecem a surgir reviews à central nuclear no Tripavisor e artigos na Time Out de Kiev aconselhando "Os 10 Melhores Terraços Abandonados Em Chernobyl Com Vista Panorâmica Para O Gerador Nuclear".Se a própria região não impuser limites ao turismo, é natural que as dinâmicas habituais dos travel bloggers se comecem a fazer sentir. Da mesma forma que temos giveaways para ganhar viagens à Islândia, teremos outros para ganhar viagens a Piryat. O potencial turístico de Chernobyl é tal que isto poderá acabar em unboxing de blocos de grafite RBMK.É para aqui que queremos ir? Estamos todos confortáveis com um futuro onde se publicam stories a anunciar dez por cento de desconto em máscaras radioativas através do promocode CH3RNOB1L?Outra das questões em cima da mesa é a própria segurança das pessoas. Basta-me observar o instagram para concluir que alguns destes influencers estão a quebrar o protocolo de segurança estabelecido para impedir o alastramento da radiação à escala mundial. Uma das medidas adotada em 1987 foi a eliminação de todos os animais que viviam na área circundante, no entanto os influencers insistem em fazer duckface.Chernobyl é um dos melhores exemplos do novo turismo digital: do potencial de um conteúdo online para dinamizar uma cidade enquanto destino turístico. Estou seriamente a ponderar escrever uma série sobre o espaço, pode ser que consiga enviar os influencers para outra galáxia.