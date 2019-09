Volante, o intruso

ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

O Brasil é divertido. Acredite, sei bem do que estou a falar. No futebol, a linguagem é cómica. A baliza é o gol, guarda-redes é goleiro, central é zagueiro, trinco é volante. Lembra a alguém? Lembra, sim. Lembra Carlos Martín Volante, um médio centro argentino de inegável categoria técnica com passagens pelo seu futebol (Lanús e Platense) e também pelo italiano (Nápoles, Livorno, Torino), francês (Rennes, Lille, CA Paris) e brasileiro (Flamengo).É aqui, com 28 anos de idade, que faz história. Primeiro como massagista da seleção brasileira no Mundial 38, depois como volante no tricampeão carioca. Eficiente nos desarmes, raçudo na forma destemida como se lança à bola e perfeito a ir para o ataque: escolha o adjetivo que lhe aprouver, Carlos Martín Volante é um fenómeno nunca visto no Brasil. Daí que os adeptos flamenguistas, quando irritados com a falta de produção da equipa, digam de sua justiça neste tom: "Jogue como o Volante."Está feito, Volante é posição de cabeça-de-área. Os treinadores, até os adversários, também começam a dizê-lo sem pestanejar. Para jogar bem, com raça e determinação, tem de ser à Volante – o único treinador estrangeiro a sagrar-se campeão brasileiro, há 60 anos, pelo Bahia. Segue-se Jesus?