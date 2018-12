Mais crónicas

Vivos, mortos e mortos-vivos 15-12-2018 O “homem democrático” não desapareceu; ele ressurgiu em força e em fúria por todo o lado, reclamando, com razão ou sem ela, que os tecnocratas globais desçam do seu pedestal e passem a habitar o reles mundo da realidade

A direita não tem alternativa para o país 15-12-2018 A direita portuguesa encontra-se perante o paradoxo de não poder afirmar abertamente o programa que realmente defende e de não ter alternativa programática para contrapor à atual solução governativa.

Os Direitos Humanos começam na forma como nascemos 14-12-2018 "São conhecidos vários casos de violência obstetrícia e desconsideração do papel preponderante das mulheres grávidas, desumanizando o parto e retirando direitos humanos fundamentais a estas pessoas."

Os rodízios que não matam 14-12-2018 Ouvimos o que aquele restaurante tinha para nos dizer: "já conhecem o nosso novo conceito?" Quis dizer que sim, não pude

Esta crónica não possui zona para fumadores de IQOS 13-12-2018 Tenho saudades dos tempos em que mitras me abordavam na rua com um "sócio, orienta aí um nite". Em 2019, calculo que o approach mude para "sócio, orienta aí um cigarrinho green sem combustão com design compacto e ergonómico".

Brincar aos pobrezinhos 13-12-2018 "Já não há paciência para as desculpas esfarrapadas de alguns dirigentes do futebol português. A última pertenceu a Domingos Soares Oliveira. Toda a explicação dada sobre o IVA cobrado ao Benfica no casamento da filha quase que dava para rir se não fosse tão grave."

O bispo de Manuel Vicente 13-12-2018 Enquanto um procurador foi condenado por corrupção passiva, a justiça angolana aconchegou o processo de Manuel Vicente numa das suas melhores gavetas. Entretanto, Portugal e Angola voltaram a ser amigos e a justiça portuguesa continua, como sempre, independente

O populismo que vive no parlamento 13-12-2018 O ambiente pastoso que se vive na política nacional mostra à evidência onde estão os riscos do populismo. Ele vive no parlamento, nos episódios dos votos falsos e das assinaturas por delegação, nas pequenas falcatruas dos nossos deputados

Viver sem plástico 12-12-2018 Em nome do ambiente, passámos uma semana sem plástico: a usar sapatos com sola de madeira, a escrever com lápis e a lavar a loiça com escova e sabonete. No desporto, antecipámos a Taça de Portugal e fomos ver como o Montalegre prepara a recepção ao Benfica

Bob Marley 12-12-2018 Para os rastafáris mais ortodoxos ou puristas, a decisão da UNESCO não pode senão constituir o golpe de misericórdia no reggae como manifestação de contracultura e de oposição à Babilónia

O combate à corrupção e a politização do Ministério Público 11-12-2018 "Se o Conselho tiver um número de membros nomeados ou escolhidos politicamente, os políticos poderão escolher os directores do DCIAP e dos DIAPs Distritais, departamentos onde se efectua a investigação da criminalidade económico-financeira."

Abrir os olhos no Prado 11-12-2018 Uma vez por ano, o líder do Vox, o basco Santiago Abascal, poderia parar no Paseo del Prado, sentar-se em frente ao Los Fusilamientos en la Montaña del Príncipe Pío de Goya e pousar a Smith & Wesson. Talvez aprendesse alguma coisa

O primeiro-ministro quer uma vaca voadora, e o ministro do Ambiente quer que as vacas voem daqui para fora 10-12-2018 Ao ter-se dado o enfoque na redução do número de vacas e da área ardida, como o plano mágico para se atingir a neutralidade carbónica em 2050, transmitiu-se uma imagem desfocada e agressiva para com o mundo rural.

Cidades pela Vida 10-12-2018 No passado dia 30 de Novembro celebrou-se, de forma praticamente despercebida, o "Dia das Cidades pela Vida". Tal dia evoca a abolição da pena de morte.

A VOX do extremismo 10-12-2018 "Reconquista!" É este o mote que lançou a campanha nos meios de comunicação social e nas redes sociais deste novo e extremado partido.