Viver e morrer habitualmente

O PRIMEIRO-MINISTRO foi almoçar com as forças portuguesas no Afeganistão (muito bem) e depois deixou um pedido aos nossos homens: não ignorem uma missão de "elevado risco", onde a ameaça é "efectiva" e o inimigo pode estar "onde menos esperamos".Foram palavras iluminadas que caíram como uma bomba na missão da NATO, que ainda não tinha pensado no assunto até Costa chegar e vestir o equipamento. Os militares portugueses acreditavam genuinamente que estavam em Cabul de férias, razão pela qual gostavam de andar de aldeia em aldeia de chinelos e bermudas – e sempre com a estereofonia aos gritos.

