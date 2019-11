Cara ministra da Justiça;





Não existe tempo para receber as vítimas! Uma correria! Assessores para a esquerda e assessores para a direita. Existe lá tempo para debater a violência doméstica na política portuguesa!No entanto, existe tempo para não só falar dos agressores como para ir visitá-los à cadeia! A Ministra da Justiça Francisca Van Dunem foi visitar a "mulher" que tentou assassinar o seu próprio filho recém-nascido quando lhe foi dada a possibilidade de o deixar no hospital! O que é que se passa nesta sua "casa da Justiça" pergunto? É o facto de ser sem-abrigo? É o facto de ser de outra raça? Que outra "desculpa é desculpável" para se cometer homicídio contra o seu próprio filho? O que é que se passa com a Justiça portuguesa de todos nós?Caso não me falha a memória o habeas corpus foi rejeitado. No entanto, lá foi a ministra tentar provar não o quê. A justiça está podre nas suas fundações há muito tempo como temos vindo a testemunhar ao longo de vários acórdãos e decisões! Milhares de crianças vítimas de violência doméstica continuam sem estatuto e são todos os dias altamente abusadas como foi mais esta criança! O que interessa agora e está na lista das prioridades da justiça é ir visitar os progenitores homicidas às cadeias! É esta a sua política, ministra da Justiça?Esta criança que foi vítima de um abuso brutal por parte desta progenitora e agora de algum modo tudo é "desculpável" porque as suas condições de vida são deploráveis? Isso não a torna uma assassina a sangue-frio? Talvez nos possa elucidar. Milhares de outras mulheres vivem nas mesmas condições e não se tornam negligentes e potenciais assassinas dos seus filhos! E porque não ir visitar essas mulheres? E porque não ir visitar as crianças vítimas de violência doméstica? Essas sim, sobreviventes perante todas as circunstâncias! No fim desta mesma visita, a ministra disse que se sentia "confortada" por esta "mulher" estar a receber "apoio psicológico". Que vergonha!E o apoio psicológico de milhares de crianças vítimas que perderam as suas mães e os seus pais às mãos destes agressores (outros que matam no país da "lei seca" por falta de medidas)? O facto de não o terem quando nem estatuto têm realmente deveria deixá-la desconfortável. Ora vejamos o que aconteceu a este bebé: O que aconteceu foi tentativa de homicídio e violência doméstica no expoente máximo! E esta "mulher" vai ter de ser julgada e condenada por isso! Um bebé recém nascido que é deitado ao lixo sem hipóteses de alguém o ver ou ouvir! Que raio de mensagem é que a senhora ministra passa ao país? Uma mensagem deplorável, condenável, inqualificável! Melhores condições tem esta "mulher" na prisão do que este bebé teve horas a fio neste contentor, não acha ministra da Justiça?Cumprimentos,Das vítimas