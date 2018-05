Viagens apaixonantes

O humorista Manuel Cardoso vai fazer a cobertura do próximo congresso do PS no site da SÁBADO

A Maurícia tem mais do que praias e rum: há montanhas onde sobrevive a flora original, devastada pela presença humana

Edição n.º734

Nem os paraísos são perfeitos. Quando as jornalistas Ângela Marques e Ágata Xavier visitaram a Maurícia, em pleno Índico, perceberam que há uma falha na ilha maravilhosa: a comida é fraquinha – e nos hotéis a melhor cozinha é mesmo a "internacional", vulgo comida de hotel. Já o rum, a bebida oficial, é outra coisa. Os locais, note-se, preferem-no com um perfume de baunilha. Em viagem de trabalho, há sacrifícios que têm de ser feitos: no dia em que foram conhecer a Rhumerie Chamarel, destilaria no sudoeste da ilha, as jornalistas provaram 11 runs entre o meio-dia e a uma da tarde, depois de terem ficado a saber tudo sobre como a cana-de -açúcar foi sempre o sustento da ilha. Noutra ilha bem diferente, a Islândia, Ágata Xavier percorreu 1.332 quilómetros em 10 dias e teve um bónus além das paisagens: cruzou -se com a cantora Björk. No tema de capa desta SÁBADO, Maurícia e Islândia são apenas duas das muitas sugestões de férias fora dos circuitos habituais que lhe propomos. Desta vez não poupámos. Da Austrália ao Peru, do Panamá à Croácia, escolha um destes sonhos.Para o trabalho sobre designers de restaurantes, a jornalista Maria Espírito Santo acabou por se encontrar com a arquitecta Joana Astolfi mesmo no último espaço que ela imaginou e desenhou, o novo restaurante Cantinho do Avillez em Lisboa, na Expo, um espaço imaculado. Já a entrevista com Ana Anahory e Felipa Almeida foi entre caixas, documentos e pastas que no ateliê delas estão pelas paredes, pelo chão, por todo o lado. Aceitaram ser fotografadas em Peniche, onde trabalharam num dos seus últimos projectos, a remodelação de um negócio de família. Queria dar ao espaço uma nova imagem, mas sem o descaracterizar e pediu-lhes que não fizessem nada "da moda". Resumo da sua encomenda: "Só quero que as pessoas se sintam bem." Surpreenda-se com todos os detalhes a que os decoradores de restaurantes dão atenção e que incluem a toalha de mesa ou o lavatório da casa de banho.Manuel Cardoso afirma que a primeira vez que fez humor foi em 2008. Tinha 14 anos. Passaram 10 e ele aparece em todas as listas de novos humoristas portugueses. No próximo fim-de-semana, junta-se à SÁBADO para comentar o congresso do PS convocado para a Batalha de uma forma que se prevê muito especial – não é preciso grande imaginação para adivinhar que assim será, basta ver os vídeos no seu canal no YouTube. É um aliciante extra para seguir no nosso site a cobertura do conclave socialista.Os gostos: Quem é D. António Marto, o novo Cardeal nomeado pelo PapaA Figura: Joaquim Manuel Sampaio Silva, mais conhecido por Quim, vencedor da TaçaO Explicador: Tudo o que tem de saber sobre a eutanásia antes do debate do dia 29Viagens: Maurícias, Islândia e mais treze destinos exóticos em todo o mundoPedro Nuno Santos: Como ele se prepara para poder ser líderJustiça: O rescaldo judicial da semana mais horrível do SportingAntónio Arnaut: Saúde, maçonaria e poesiaCoreia do Norte: Desertores revelam vida sob o regime de PyongyangObituário: A vida e obra de Júlio PomarRestaurantes: Quem são os designers que decoram os espaços dos chefs?Casamento: O que fica do enlace de Harry e Megham MarkleFinal: Jürgen Klopp, o treinador que pode impedir nova vitória de Ronaldo na ChampionsMúsica: A quinta edição do EDP Live Bands chegou ao fim e sagrou Churky vencedorArtes plásticas: Quem é a artista que teve Mandela como fã e agora expõe em Évora?Teatro e Dança: Como Aldara Bizzaro, João Fiadeiro e Vera Mantero lembram o AlkantaraStyle: A história da recuperação da marca de mochilas Monte CampoRestaurantes: Já abriu o novo cantinho do chef Avillez, agora no Parque das NaçõesGourmet: Há um novo roteiro em Lisboa - e faz-se pelos caminho do Gin MareViagens: Do Caramulo à EstrelaCinema: Alden Ehrenreich é o novo Han Solo