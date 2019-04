É o debate do momento: a carne ainda é necessária à alimentação? Ou será que esse hábito, com 2,5 milhões de anos, está em vias de extinção? Veja as respostas e perceba como os vegetarianos têm aumentado. E descubra quem foram os mortos do 25 de Abril e que doces da Páscoa sugerem oito pasteleiros

Comer ou não comer (carne), eis a questão. Durante três semanas, a jornalista Maria Espírito Santo recolheu estudos, falou com alguns especialistas e leu vários livros para tentar responder a essa e a outras perguntas. A carne é mesmo imprescindível, desde que em doses moderadas? O seu consumo constante potencia problemas para a saúde, como doenças do coração, diabetes e cancros? Os vegetarianos vão mudar (e salvar) o mundo?



As respostas nem sempre são consensuais e o ideal até poderá ser o meio termo, que tem um nome: flexitarianismo (nem carne em exagero, nem viver só de vegetais). Mas há dados curiosos nesta batalha vegetais vs. carne, com os estudos a revelarem que nos últimos 10 anos, em Portugal, o número de vegetarianos quadruplicou (calcula-se que sejam agora 120 mil pessoas) e o número de restaurantes livres de carne aumentou seis vezes. Nas páginas 36 a 43.



Os mortos do 25 de Abril

O 25 de Abril de 1974 é muitas vezes descrito (até nos meios internacionais) como uma revolução pacífica, sem derramamento de sangue - em que não se disparou um único tiro. Mas não foi exatamente assim. As dúvidas são desfeitas de vez no livro Esquecidos em Abril, de Fábio Monteiro, que será publicado no próximo dia 16. O autor analisou folhas de Registos Civis, cruzou nomes, andou milhares de quilómetros, bateu a portas e deixou bilhetinhos com os seus contactos para poder descobrir o que aconteceu às seis pessoas mortas na Revolução dos Cravos. A missão foi difícil.



Até os nomes, mencionados nas notícias, estavam errados. Só para descobrir Fernando Giesteira passou uma tarde a cruzar nomes. É que nas notícias falava-se de Fernando Armando Gesteira, Francisco Carvalho Gesteira, Armando Vieira Gesteira e Fernando Castro Giesteira. Nenhum deles era o certo. "Mas tendo em conta a data de nascimento e a data do óbito consegui encontrar", contou à subeditora Vanda Marques. Houve pessoas que choraram quando lhes telefonou e outras que não quiseram falar, para não remexer nas feridas. Para ler nas páginas 52 a 54.



Limpar o estúdio... e os pratos

Na sessão fotográfica que deu origem à capa do GPS, oito pasteleiros deslocaram-se ao estúdio da SÁBADO e cada um trouxe um doce, instrumentos de pastelaria e tudo o que é preciso para empratar as sobremesas - Filipe Martins achou que ainda faziam falta folares de Olhão extras para toda a gente provar. O estúdio ficou transformado numa pastelaria, com açúcar, farinha e migalhas por todo o lado. A seguir, os jornalistas Catarina Moura e Markus Almeida (que assinam o artigo sobre as receitas tradicionais dos chefs pasteleiros para a Páscoa, nas páginas 95 a 103) levaram os doces para a redação. Foram limpar o estúdio e quando voltaram já os pratos com folar de Olhão e de Mirandela, ovos de chocolate recheados com frutos vermelhos ou até amêndoas tinham sido "limpos".





