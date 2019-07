Mais crónicas

Vasos (não) comunicantes 03-07-2019 "E escrevo isto porque dou por mim a assistir a uma sociedade alegadamente liberal, com grande exibicionismo de Instagram, de aborto livre e direitos LGBT, mas profundamente hipócrita ao continuamente estabelecer relações entre a intimidade e a credibilidade profissional."

João Miguel Tavares e o jogo viciado 03-07-2019 O Ministério Público tem de perseguir criminalmente quem comete crimes, independentemente do seu estatuto social, económico ou politico, pois tal é essencial para a consolidação do Estado de Direito Democrático.

Subsídios para a biografia de Marcelo: Parte II 03-07-2019 Marcelo sempre foi um adepto do memorialismo, “mesmo informal ou sumário”, por entender “que é dever de todos – e em particular os protagonistas dos momentos cimeiros da nossa existência colectiva – deixarem registados factos e juízos ligados à sua experiência pessoal”

A maldição da beleza 02-07-2019 A beleza ajudou a encerrar as mulheres em armadilhas de oiro maciço, içando-as até ao céu para melhor as emudecer. Quando a jaula era uma arma, essa arma depressa se virava contra a portadora. Mas o esforço necessário para sair do calaboiço permanece grande

O retrato da justiça portuguesa segundo uma Francisca (não Van Dunem) 30-06-2019 "Depois temos as declarações da senhora ministra, 'Não é um caso que faz o sistema'. Tem toda a razão, não é um caso, são os inúmeros casos iguais a este que o fazem e é a senhora que gere a casa da 'justiça' portuguesa!"

E os polícias, senhor? 30-06-2019 “Este País” tem assistido, entre o revoltado e o incrédulo, a sessões contínuas de histórias de faca e alguidar, onde se expõe com desfaçatez como se deram golpes ao Estado, à sociedade e aos contribuintes. Mas há mais más notícias, que precisam de sair do silêncio. Falemos do estado de espírito na PSP e GNR

O papel perverso em política dos pedidos de desculpa 30-06-2019 O racismo contra os ciganos é um facto, e a sua condição social inaceitável. Mas se vamos colocar as coisas no domínio da culpa e da desculpa, então temos que falar do conjunto de atitudes da própria comunidade cigana que agrava esse racismo

Académica, obviamente 29-06-2019 Em 1969, a Académica mais-revolucionária-que-nunca entra pela enésima vez na história do futebol português

Isto não se aguenta 29-06-2019 Na canonização em curso da Mulher (com maiúscula), qualquer crítica aos seus talentos é sempre uma revelação de misoginia. A atitude mais prudente é nada dizer – ou, então, elogiar fartamente a performance, como se faz com as crianças sofríveis que gostam de nos brindar com os seus números e cantorias

PAN e BE elevam a um novo patamar a sua vertente proibicionista 28-06-2019 A última novidade do Parlamento: PAN e BE tentam proibir as corridas de galgos com base em artigos de jornais e revistas.

O caos existe mesmo, senhora ministra 28-06-2019 Na triagem atribuíram-lhe a pulseira laranja. La-ran-ja. Muito urgente. Mas nem a tensão lhe medem. Não é "empolamento". Aconteceu. Acontece.

As massagens do ego 28-06-2019 Quem vai àquela guerra dá e leva e eu estava a dar tudo

Fechado para férias 27-06-2019 "Nos meses mais quentes do ano, as boas ideias vão a banhos. É como se o processo criativo fosse uma multinacional que faz 11 meses intensos de sinapses e obriga os neurónios a tirar os 22 dias úteis do mês de Agosto."

Marcha do Orgulho Heterossexual 27-06-2019 "Estudem, informem-se. E pensem depois o quão ofensivo pode ser contrapor-lhe um Orgulho Heterossexual. Creio que até uma suricata perceberia. Não desfazendo."

O lado negro do alojamento local 27-06-2019 Há cada vez mais pessoas a abandonarem os negócios de Alojamento Local, que não é a galinha dos ovos de ouro que se anunciara. A razão? Os hóspedes deixam camas partidas, paredes furadas, estragam aquecedores, perdem chaves e ainda ameaçam os proprietários