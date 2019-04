Vamos lá rebentar o dinheiro todo

João Perna não é economista, talvez perceba pouco de política, mas as suas recentes declarações ao Correio da Manhã, a descrever a sua relação profissional com José Sócrates, sintetizam na perfeição um tipo de pensamento que, há alguns bons anos, impera neste país: rebentar com o dinheiro. José Sócrates, como está indiciado à saciedade, levou essa lógica ao extremo na sua vida pessoal. Só não o fez enquanto primeiro-ministro, talvez devido à existência de um Tribunal de Contas e àquela coisa chata de ser necessário um visto para se gastar dinheiro. Ainda assim, nas Parcerias Público-Privadas, houve uns acordos por baixo da mesa, que fintaram o tribunal e concretizaram o desígnio: rebentar dinheiro.Empoleirados ma vontade dinamitadora do primeiro-ministro, alguns bancos também se entretiveram a rebentar dinheiro com algumas personagens tidas, à época, como grandes empresários, milionários, pessoas de sucesso, que mereciam grandes entrevistas, páginas de perfis laudatórios, devidamente decorados com fotos que, por si só, revelavam toda a grandiosidade do fulano. Anos mais tarde, ou seja hoje, tipos como Nuno Vasconcellos, Joe Berardo ou uns tais "La Seda" passeiam-se descontraidamente, enquanto os bancos lhes tentam cobrar as dívidas.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 11 de abril de 2019.