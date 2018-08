"Cada uma das edições é diferente, na lista de participantes e no painel de oradores. Mas há sempre um grupo de 100 jovens interessados e motivados para aprender e para contribuir para que a Política em Portugal possa conquistar um novo espaço na vida das pessoas."

Dentro de poucos dias, começa mais uma edição da Universidade de Verão da JSD em Castelo de Vide. Com mais de 15 anos de existência, esta iniciativa marcou profundamente, não apenas aqueles que como eu tiveram a sorte de participar (e já foram mais de 1500 jovens), sobretudo a forma como os partidos passaram a olhar e a investir na formação política. O PSD e a JSD foram pioneiros em 2003 em abandonar as rentrées em modo comício e a apostar numa iniciativa que junta todos os anos 100 jovens numa vila alentejana e os coloca a falar sobre os mais diversos temas da política nacional com académicos, governantes, jornalistas, autarcas, entre muitas outras personalidades de vários partidos e independentes. O sucesso da Universidade de Verão foi confirmado também a partir do momento em que outros partidos passaram a querer fazer a sua universidade de verão, bem como outras estruturas regionais, como é o caso da JSD Açores que realiza já a sua 5.ª edição da Universidade de Verão.

Há vários pormenores que tornam a Universidade de Verão da JSD única. Em primeiro lugar, é a única que tem o Carlos Coelho como diretor que é o exemplo de rigor, profissionalismo, dedicação e competência.

Em segundo lugar, ainda que existam muitos jovens filiados na JSD na lista de participantes, nunca foi critério de seleção a existência ou não de um cartão de militante. Essa imagem de marca da Universidade de Verão faz com que todos os anos militantes de vários partidos e independentes possam aprender mais durante aquela semana de formação. Também contribuirá para isso o facto de no painel de oradores haver sempre um grande pluralismo que enriquece o debate e a qualidade da formação desta iniciativa. De Mário Soares a Rui Tavares, foram várias as personalidades que atestam este pluralismo que distingue a Universidade de Verão da JSD em relação às demais.

Por outro lado, no processo de seleção dos 100 participantes, procura-se sempre garantir um equilíbrio geográfico, de género, etário de forma a que a experiência coletivamente também possa ser mais enriquecedora. Isso faz com que na mesma sala estejam jovens estudantes de 16 anos ou investigadores de 27 anos, por exemplo, partilhando o mesmo interesse em saber mais e em participar mais ativamente do ponto de vista político e cívico.

Cada uma das edições é diferente, na lista de participantes e no painel de oradores. Mas há sempre um grupo de 100 jovens interessados e motivados para aprender e para contribuir para que a Política em Portugal possa conquistar um novo espaço na vida das pessoas.