Uma Taça inédita

O jota do Jamor recebe o JJ de Jorge Jesus e José Mota, dois treinadores com subidas à 1ª divisão e descidas à 2ª, algo nunca visto numa final.

O jota do Jamor recebe o JJ de Jorge Jesus e José Mota, dois treinadores com subidas à 1ª divisão e descidas à 2ª, algo nunca visto numa final.



Aves-Sporting. O primeiro jogo do campeonato 2017-18 é também o último da época desportiva. Da Vila das Aves para o Jamor, uma gestação (complicada e atribulada) de nove meses. Se o Aves passa uma época inteira a tentar manter-se na 1ª divisão, o que acontece pela primeira vez em quatro experiências, o Sporting atravessa mais um ano de seca sem o título de campeão – aí vão 17. Pelo meio, o Sporting convive com duas convulsões internas públicas, provocadas desnecessariamente pelo presidente, e o Aves outras duas, com as saídas dos treinadores Ricardo Soares mais Lito Vidigal.



Domingo, dia 20, os dois mundos colidem no Estádio Nacio-nal com a curiosidade de ser a primeira final com treinadores sobe-e-desce. Tanto um como outro têm um passado ioiô. Então?



Tomemos o caso de Jesus, por exemplo: acumula duas descidas à 2ª divisão, por Felgueiras (1996) e Moreirense (2005), mais duas subidas à 1ª, com Felgueiras (1995) e Vitória de Setúbal (2001). Já José Mota é bicampeão da 2ª pelo Paços em 2000 e 2005, além de subir Feirense em 2016 mais Aves na época passada. Em matéria de descidas, Mota tem um hat-trick entre Penafiel (2015), Paços de Ferreira (2008) e mais Paços (2004). Nunca visto. Que siga o regabofe.