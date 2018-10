Uma pequena Viktoria

O clássico do próximo domingo pode muito bem ser o primeiro e último de Lopetegui como treinador do Real Madrid. É verdade que o Barcelona não conta com Messi, mas mesmo assim está bem melhor. Os merengues jogam pouco, têm mais dúvidas do que certezas e nem mesmo a vitória na Liga dos Campeões, frente ao Viktoria Plezen, serviu para esquecer a agonia das últimas semanas: cinco jogos sem vencer e apenas um golo marcado em quase 500 minutos!



A culpa não será apenas do treinador. Começa logo numa planificação de época deficiente e arrogante depois da conquista de três Champions consecutivas. A uma defesa de papel (onde Varane parece ainda estar com a cabeça no Mundial) junta-se um ataque perdulário que suspira pela eficácia monstruosa de Cristiano Ronaldo. O português alcançou uma média de 50 golos por cada uma das nove temporadas que passou no Bernabéu. Florentino Pérez convenceu-se de que esses números seriam repartidos por Benzema, Bale e Asensio. Mas Benzema (com ou sem Ronaldo) nunca foi um goleador, Bale parece ser feito de cristal e Asensio, apesar do enorme talento, não é esse herdeiro da Bola de Ouro que a imprensa afecta aos madrilenos promoveu. E ainda há Vinicius. Um jovem avançado de 18 anos, muito prometedor, mas ainda muito distante de poder ajudar a esquecer Ronaldo.

Lopetegui queria um médio para suprir a saída de Kovacic (Chelsea) e um "matador" de classe mundial. Em vez disso deram-lhe o guarda-redes Courtois e o lateral-direito Odriozola. Nenhum deles era prioridade para o ex-seleccionador espanhol. Mas o desinvestimento do plantel não começou agora. Já na última época Zidane sofreu do mesmo mal. Contas feitas, em duas temporadas, o Real perdeu James, Pepe, Morata, Danilo, Kovacic e Ronaldo sem procurar substitutos. CR7 e companhia deram para ganhar a Champions, mas a falta de alternativas ao onze titular fez com que a equipa terminasse a liga a 17 pontos do Barça e caísse na Taça frente ao modesto Leganes.

Florentino vive obcecado com Neymar. Bem ao seu estilo, gosta de se desfazer em elogios com aqueles que não tem em vez de valorizar os que o levaram ao topo (Ronaldo, novamente). É fácil adivinhar o que se vai seguir: Lopetegui será despedido e o seu sucessor vai ter muitos milhões para reforçar a equipa com jogadores de topo em todos os sectores. E o Real voltará a ganhar. Como sempre. Até Florentino desbaratar o plantel em busca da próxima geração de galácticos. Como sempre.