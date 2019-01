Uma lição dura para os professores

A primeira decisão política para "apagar" o tempo de serviço dos professores e de outras carreiras especiais do Estado foi tomada por um governo do PS no fim de 2010. Ao mesmo tempo que cortava salários, o então ministro Teixeira dos Santos mais do que congelava as progressões – nas carreiras em que estas dependessem dos anos de serviço, o período congelado não seria "contado para efeitos de promoção e progressão".O governo de Passos Coelho não abriria mão da alínea. Estas decisões políticas duras não obedeciam só à situação de urgência financeira imediata em que o País se encontrava: procuravam controlar, à partida, a detonação de uma bomba de despesa acumulada com progressões por realizar.

