Crescem os rumores sobre a degradação da actual fórmula original de governo, e acerca da possibilidade de as bengalas PCP e BE serem substituídas. Mas alguém ganharia alguma coisa com uma “geringonça à direita”?

Todos os sistemas partidários da Europa estão em crise. As maiorias absolutas praticamente já não existem, com raríssimas excepções. Os cidadãos estão impacientes, e deixaram de passar cheques em branco.



A palavra de ordem é hoje "negociar", criar coligações, arranjar sustentos "à direita" e "à esquerda", vender a alma por uma abstenção parlamentar, mudar de ideias "porque só os burros é que não o fazem". Em suma, ser "pragmático". Usar todos os meios, mesmo os improváveis, para alcançar todos os fins possíveis.

Em sede geral, a "geringonça" portuguesa entronca neste fenómeno: não no da "força do povo", mas no da fragilidade do poder.



O problema é que, quando começam a desaparecer os fantasmas externos (Passos Coelho e a sua legião demoníaca), revelam-se os esqueletos interiores: sem o argumento da grande união contra o revanchismo, a austeridade e a fome, fica só a evidência da desunião fundamental face ao sistema "capitalista".



Como Adão e Eva depois de ingerida a maçã, os componentes da geringonça ganham consciência da sua nudez, e envergonham-se com ela.



Tudo poderia ou poderá acabar numa grande fragmentação: um governo do "centro-esquerda" orgulhosamente sozinho, uma oposição à "direita" bicéfala ou bifurcada, e outra nos antípodas, também dividida entre antigos estalinistas, futuros trotskistas, libertários à la carte e sociais-democratas "avançados", patriotas "de esquerda" e esquerdistas apátridas (cito de cor, e concluo, de vários cartazes).



Tudo poderia terminar assim, numa refeição quente para um PR impaciente, intransigente face à instabilidade parlamentar e governativa. Tudo poderia acabar assim, numa linha directa para eleições antecipadas. Mas eis que surge Rui Rio.



Por muitas voltas que se dê ao assunto, e descontando história, discurso, pessoas e caracteres, aquilo que une PSD e PS é muito mais do que aquilo que os separa. Apesar de só ter existido como governo uma vez, o chamado "bloco central" tem sido o pão nosso de cada dia nos assuntos públicos. Nada é tão parecido com um homem do PS do que uma mulher do PSD, e vice-versa.



Na UE, na NATO, no modelo económico, na política financeira, na atitude face à CPLP, na ligação transatlântica (com EUA e Reino Unido), até na relação com a China, PS e PSD têm-se entendido, porque pensam essencialmente as mesmas coisas.



O diabo, claro, está no pormenor. Na política prática, um bocadinho mais de discurso "nacionalitário", um aditivo de encorajamento empresarial, uma variação microscópica na atitude fiscal, uma palavra a mais ou a menos, de Aljubarrota aos assuntos com Angola, um condimento inesperado de populismo ou "elitismo", pode alterar o cenário.



Mas, em geral, Rui Rio sabe que pode entender-se com o PS, porque nas "grandes opções" possui o mesmo plano, embora se considere um bom condutor, face a um recém-encartado. Faria assim melhor com o mesmo.



A questão magna é a de saber o que é que Rio, que já governa um PSD dividido, ganharia numa política de abono de família ao PS minoritário, antes de eleições.

As coisas são como são: por erros alheios, boa fortuna e um cumprimento exacto dos manuais do PPPM (político português pós-moderno), António Costa é o PM, e Rui Rio o candidato à substituição, ou à bengala, ou à bengalada.



Dizia-se, há cerca de um século, que a república não podia viver nem com Afonso Costa, nem sem Afonso Costa.

Rui Rio pode achar que é o mesmo com o Costa do século XXI, e preferir esperar, no meio das ruínas e do impasse.

Ou dar uma ajuda.



Mas uma geringonça "à direita", ao favorecer a "estabilidade", poderia também só solidificar o que está, e não que gostaria de estar.

Claro que o faria em nome do "interesse nacional", ou da misericórdia. E seria até capaz de obter do "geringonçado" todas as benesses que o PS concedeu a PC e BE.

Mas as próximas eleições podem decidir-se mais em torno da novidade do que à roda da continuidade.



O fim do fim do mundo

Para a narrativa dominante, no princípio, Trump era um louco. Empurrava o mundo para a catástrofe nuclear, em duelo de delinquência infanto-senil com Kim Jong-Un.

Agora é uma espécie de Gandhi sobrenutrido, que pode trazer a paz aos corpos, se não às consciências. E o tirano oriental transforma-se em autocrata iluminado, hoje, e se calhar liberalão esclarecido, amanhã.

São só categorias para consumo das massas. A verdade é que um dilema geopolítico de mais de 60 anos pode acabar em tratado de paz (para já só há armistício).

O resto vê-se a seguir: levará tempo e será arriscado. Mas pode acabar com um foco de tensão na Ásia. E retirar à China e à Rússia uma hegemonia feita do medo ao ianque.



Quem são os Capacetes Brancos?

"Terroristas, títeres do imperialismo": assim vê o regime de Assad os Capacetes Brancos sírios. Esta ONG de mais de 3 mil voluntários, financiada pela Turquia e pela Holanda, afirma -se "apolítica". E age como ajuda médica e corpo de resgate, especializado no socorro de emergência a populações civis.

Como vive e morre, sobretudo, em missões nas zonas controladas pelos rebeldes, tem de negociar acessos com jihadistas de vários calibres, e pode sempre ser infiltrada, como são as redes de imigrantes.

Mas é alvejada pelo Daesh e pela Al-Qaeda, quando tenta sepultar soldados do governo, ou ajudar famílias de insurrectos "moderados".

Se não existisse, claro, haveria paz. Como nos cemitérios.



As páginas e os sons A ler, Lava Jato, de Vladimir Netto, ou a desmontagem da imensa teia, cuja investigação honra o Brasil. E o admirável A Mente Aprisionada, de Czeslaw Milosz, sobre o universo totalitário, ou A Ordem do Dia, de Éric Vuillard (na foto), sobre a mesma desumanização em nome de algo. E ainda Urbex/Incursão, de Henrique Borges, livro e CD: fotografias de locais mortos espantosos, acompanhadas por uma guitarra portuguesa, muito além do fado.

No dia 28 (CCB), soa o soberbo Ludovice Ensemble, a interpretar Scarlatti, em torno de Caim e Abel. E a 29, em Vila Real, um grande grupo português de folk rock progressivo: Omie Wise. Na Casa da Música, a 1, A Nossa Guitarra, ou a libertação das cordas de Coimbra.