Uma freira que queria morrer

Já lá vão uns bons aninhos desde que deixei aquele colégio de freiras, mas lembro-me muito bem da Irmã Helena. Primeiro por ser a única freira que não usava óculos de massa escura. Depois, por ser bonita, ter uma voz ritmada, estar sempre bem disposta e nunca lhe faltar genica.

Tenho gravada na memória a vez em que me obrigou a comer a cenoura cozida que eu tinha separado da jardineira e escondido por debaixo dos talheres; "A cenoura faz os olhos bonitos", dizia ela rindo, diante do meu desespero. A verdade é que este incidente não me fez detestá-la. Bem pelo contrário. Comer aquelas cenouras significava ir para além das minhas limitações. Por entre lágrimas, copos de água e as palavras de incentivo da Irmã Helena, consegui não deixar uma rodela que fosse. Ciente do meu esforço, aplaudiu-me, abraçou-me e ofereceu-me um rebuçado que, fora de qualquer contexto, soube-me maravilhosamente bem. Aprendi com a Irmã Helena a ser flexível e a procurar a motivação certa para superar a maior parte dos meus desafios.

A Irmã Helena era importante para todas nós, alunas. Sempre sorridente, carinhosa, nunca estava quieta. Inventava jogos connosco no recreio e era natural vê-la a correr atrás de alguma bola. A postura dela era sempre a mesma. Colocava-se ao nosso lado para nos incentivar a fazer melhor. A correr mais. A comer de tudo. A fazer com que nos déssemos melhor umas com as outras, ajudando-nos, com simplicidade e gentileza, a resolver os nossos conflitos.

Por isso, foi com choque e muita revolta que recebemos a notícia de que a Irmã Helena estava doente. Muito doente.

Resistiu até onde pôde antes de recolher à cama. Foi carinhosamente acompanhada pela irmã enfermeira, de quem não recordo o nome, mas tenho presente o seu aspeto gordinho, óculos de massa bastante graduados, paciente com as nossas maleitas e sempre simpática. A partir do momento em que começou a vigiar a irmã Helena nunca mais a vi rir.

A irmã Helena tinha os ossos a desfazerem-se. Não havia qualquer hipótese de cura. Quando a íamos visitar sempre em grupos pequenos, procurava falar-nos com naturalidade, com o seu timbre bonito, embora cada vez mais frágil. Tentava desvalorizar a sua doença para não nos impressionar e queria saber da nossa vida. Conseguia sempre guardar espaço para uma boa piada. Via-se que as nossas visitas lhe faziam bem.

Soubemos pela irmã enfermeira que sempre que deixávamos a enfermaria, ela soltava um grito lancinante e pedia para Deus a levar. Várias vezes implorou à irmã enfermeira que lhe desse algo que acabasse com aquele sofrimento.

O pedido era sempre feito em momentos de agonia. No resto do tempo, parecia esquecer o assunto e voltava à sua fé, às suas orações e à sua corajosa luta.

Eu tinha algures 13 ou 14 anos e rezava para que Deus a levasse. Não compreendia porque uma pessoa tão boa tinha de passar por aquela provação. Já se falava em eutanásia e eu defendia-a com unhas e dentes.

Quando a irmã Helena partiu, o caixão ficou aberto. As freiras fizeram questão que a víssemos e nos despedíssemos dela. Lembro-me de cada detalhe do seu rosto finalmente sereno, suave e quase sorridente. Senti um misto de alívio e saudade e nem me atrevi a chorar. Agradeci-lhe ao ouvido a sua generosidade, amor e infinita coragem. Confessei-lhe que já gostava de cenouras porque passaram a ter o gosto da sua alegria. Numa semana em que tanto se falou de eutanásia, lembro com muita ternura e respeito esta mulher extraordinária. Terá valido a pena? A lei não passou. E eu remeto-me ao silêncio.



Autora do blog sofialifestories.com