Uma cidade flutuante

O centro comercial do navio MSC Splendida, onde viajou a jornalista Ângela Marques. Fez o percurso entre Abu Dhabi-Ilha Sir Bani Yas-Muscat-Khasab (Omã)-Abu Dhabi

O jornalista Alexandre Malhado chegou às 6 horas da manhã à Loja do Cidadão no Centro Comercial Strada, em Odivelas

Capa nº 787

A editora Ângela Marques lançou-se num desafio para fazer a capa da revista desta semana: viajou de avião para o Dubai e entrou num mastodonte de 18 andares, com o tamanho de três campos de futebol e que pode transportar até quatro mil passageiros. Uma pequena cidade flutuante que parece recolher cada vez mais preferências de viajantes de todas as idades. Mas antes de avançar, e para se precaver de qualquer imprevisto - até mental -, a jornalista recusou informar-se sobre o navio ou sequer pesquisar vídeos de viagens marítimas.Não fosse surgir-lhe um qualquer filme de uma tempestade filmada a bordo por um passageiro mais fanfarrão. Só cometeu um deslize: pouco tempo antes de embarcar, não resistiu e voltou a ver o filme Titanic, que passou num dos canais de televisão. Mas depois esqueceu-se depressa do drama cinematográfico (e histórico), pois durante a viagem percebeu que o navio nem sequer abanava em mar alto. Outra questão que a apoquentava também não se verificou: não enjoou. É o relato desta viagem e da oferta que hoje existe em termos de cruzeiros que faz a capa da revista desta semana. São 14 páginas para guardar e testar um dia destes.Durante seis horas, percorremos a Lisboa que não é dos turistas à procura de vestígios dos "azulinhos", os comprimidos para dormir que estão cada vez mais em voga. À falta de heroína e metadona, há quem recorra ao mercado negro para a compra destes fármacos, que depois são injetados nas veias para reduzirem os efeitos da ressaca. Não é um cenário bonito o que se vê no rosto daquela gente destruída, seja na encosta do Casal Ventoso, na Curraleira ou em Santa Apolónia. O trabalho dos jornalistas Raquel Lito e João Miguel Rodrigues pode chocar, mas jornalismo é isso mesmo: alertar, mostrar e tentar que daí resulte alguma coisa em termos de mudança. E nisto há também médicos corajosos como o psiquiatra Luís Patrício, especialista na área da toxicodependência. Foi ele que nos levou nesta viagem alucinante.Deveria ser um serviço público básico, mas não é. Entrar numa repartição pública ou numa Loja do Cidadão é hoje um autêntico martírio. Longe vão os tempos em que António Costa mostrava vacas voadoras e elogiava a modernização administrativa. Agora, tirar o cartão do cidadão e renovar um passaporte é um calvário sentido na pele por milhares de portugueses. Há até quem vá de Lisboa a Grândola (100 km) para tratar dos documentos. O jornalista Alexandre Malhado foi ver o que se passa e é esta reportagem que pode ler agora na SÁBADO. Cena um: quando o jornalista chegou a Odivelas, pelas 6h da manhã, a duas horas e meia da abertura da Loja do Cidadão, já havia uma fila de dezenas de pessoas. Com gente que chegara às 3 da manhã. De leitura obrigatória.Envie as suas denúncias para o nosso email: investigacao@sabado.cofina.pt