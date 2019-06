Uma casa portuguesa

A CANTILENA DO VOTO OBRIGATÓRIO tinha de aterrar entre nós. Nas últimas eleições europeias, 69% dos eleitores não puseram os pés nas urnas. Porquê? Os partidos do regime não inspiram confiança? Os portugueses gostam da Europa (tradução: do dinheiro da Europa), mas não se sentem representados em Estrasburgo? O "projecto europeu", propositadamente distante do eleitorado, só desperta neste um longo bocejo?Não, mil vezes não. O problema é o voto não ser obrigatório. Se fosse, a participação aumentaria e os partidos políticos, que se vêem hoje sem clientela, podiam orgulhar-se da genuína adesão popular. No fundo, era uma boa forma de varrerem o lixo para debaixo do tapete, mostrando às visitas uma casa imaculada.Admito que o voto obrigatório faça as delícias de quem tem uma concepção totalitária da política – a ideia de que os cidadãos podem ser usados e abusados para compor o puzzle democrático.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 6 de junho de 2019.