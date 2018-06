Um suplemento pornográfico

Que a sociedade portuguesa se caracteriza por uma insuficiência de autonomia intelectual e de críticas abertas e francas; que a imprensa deixou de ser um meio para criar opiniões esclarecidas, estimular a liberdade de crítica, reforçar a autonomia dos leitores, a prática de pôr em causa as ideias preconcebidas, e passou a ser um produto comercial que obedece aos interesses dos anunciantes, dos administradores e dos accionistas; que o nosso meio cultural é modelado pelos contactos pessoais, pelo clientelismo, pelo compadrio, pela endogamia, pela camaradagem oportunista e os apoios mútuos; que as secções de cultura servem sobretudo para fazer fretes e promover a vaidade dos colegas do jornal ou da revista onde uns e outros escrevem, ou seja, para benefício do seu estreitíssimo círculo de interesses particulares e de afinidades pessoais ou políticas; que as decisões tomadas pelos editores de cultura são movidas, não raro, por simpatias e antipatias, e menos por critérios de relevância social; que o contraponto dessas panelinhas são as campanhas de silêncio em torno de certos nomes ou personalidades; que os críticos são hoje meros publicitários e os seus textos meras manobras promocionais das editoras onde esses mesmos críticos publicam, traduzem, dirigem colecções, etc.; que as relações entre o jornalismo literário e as indústrias culturais são cada vez mais estreitas, o que propicia os esquemas, as maroscas, as alianças cómodas, as conivências, as solidariedades interesseiras; que todas essas redes de cumplicidades e de relações pessoais são tecidas, em grande medida, nos inúmeros eventos culturais – festivais, conferências, mesas redondas, lançamentos e sessões de autógrafos, feiras do livro, etc. – patrocinados pelas editoras, pelos consultores editoriais, pelas fundações, pelas autarquias, pelo Ministério da Cultura ou dos Negócios Estrangeiros, etc.





Que tudo isto seja assim já não escandaliza ninguém, já não é coisa de pasmar. Os prémios literários estão amanhados? Os críticos podem desrespeitar, sem censura nem emenda, o trabalho intelectual, fazendo passar por liberdade de opinião textos que visam contentar facções e devolver favores? A publicidade indirecta a certos livros passou a ser directa? O descaramento e a desfaçatez são crescentes? Como sabem, a discussão sobre todos estas questões do jornalismo literário já foi feita e refeita, já foi dito e redito que a crítica, na imprensa, é um local cada vez mais mal frequentado. Aí vão dois exemplos: «O crítico pode hoje ser inócuo e medíocre impunemente» (António Guerreiro); «Venho falando de uma ‘asfixia’ no espaço público em Portugal, e nomeadamente das promiscuidades e dos "amiguismos" vigentes no setor da cultura, mas que de modo nenhum existe apenas nesse» (Augusto M. Seabra).Nada de novo, portanto. Se a corrupção é um elemento essencial do nosso país e atinge toda a sociedade portuguesa, desde a política ao sistema bancário, passando pelo futebol, por que razão haveria de ser diferente no campo cultural? Mas se este é um tópico tão debatido, se este é um tema inesgotável em Portugal, e se é impossível pôr dique a esta sarna, para quê, então, escabujar? Se é inútil falar, discutir, protestar, gritar contra este estado de coisas, para quê repetirmo-nos obsessivamente? Para quê perder o latim com semelhante assunto? Sim, para quê? A resposta é simples: para avacalhar, para troçar dos rebanhos de Panurgo, para satisfazer a minha vontade incoercível de escárnio, porque às vezes dá-me ímpetos de achincalhar. Porque os ridículos interessam-me, dão-me vontade de escrever, permitem-me debochar esses espertalhões que apelam à ignorância e à estupidez dos leitores. E, além disso, tratando-se de tema tão palpitante, que está tão dentro dos gostos do público, é uma forma de quebrar a monotonia e distrair as visitas desta revista, dando-lhes a assistir, de camarote, à história que vou narrar aqui.

Ipsilon

O jornal que, hoje, ilustra melhor a pobreza da nossa esfera pública literária, aquele que melhor transmite o legado da nossa secular miséria crítica e que tem sido um fermento de clientelismo entre jornalistas, editoras e escritores é o suplemento Ipsilon, distribuído à sexta-feira pelo Público. Muitos dos piores vícios acima mencionados deixam-se ali surpreender sem o menor recato, basta lê-lo todas as semanas: os livros publicados por quem nele escreve – jornalistas e colaboradores – encontram ali fácil acolhimento, são agasalhados por um trabalho sistemático de publicitação (recensões, entrevistas, reportagens, perfis biográficos) travestido ou mascarado de crítica literária. Sempre que um crítico do Ipsilon publica um livro, o jornal faz como em certas aldeias de Portugal: mata um porco e distribui pedaços do lombo do suplemento aos seus trabalhadores; abre três ou quatro garrafas de um santo e amável vinho e convida-os a sentarem-se à mesma mesa para partilharem o mel, a manteiga e a marmelada. Na realidade, o verdadeiro objectivo do Ipsilon é fazer felizes os seus críticos e colaboradores, é fazê-los a doudejar de júbilo, numa palavra, é fazer o marketing das suas carreiras.