Um só golo à Espanha

Nem uma vitória nos três jogos em campo neutro e a contar para fases finais: 1-1 no Euro 84, 1-0 no Mundial 2010 e 0-0 no Euro 2012.Quem remata assim não é gago. A frase entra-nos pelos olhos, passe a expressão, através da RTP. É o primeiro momento sublime da nossa selecção em fases finais do Euro. O nulo da estreia com a RFA, em Estraburgo, obriga-nos a arriscar mais um pouco vs. Espanha, em Marselha. É a magia do Euro 84. O 11 de Cabrita até nem dá a entender isso, com o bibota d'ouro Gomes novamente no banco - ainda por cima, em dia de espionagem por parte do Milan nos seus serviços. Seja como for, Portugal e Espanha anulam-se na primeira parte.Após o intervalo, Chalana perde a paciência de estar colado às alas e vai para o meio. O homem recebe a bola e solta-a telepaticamente para Álvaro, seu companheiro de uma vida no Benfica. A correria do lateral pela linha tem um fim e é aí que a bola viaja para a entrada da área, onde está Sousa.