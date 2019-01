Um manicómio chamado Portugal

Capa 766

Portugal é um doente psiquiátrico. É um imbecil com as calças pelas canelas, chinelos ou tamancos sujos, camisa com mangas que só cobrem dois terços dos braços e uma beata de SG Gigante presa na orelha. De quando em quando dá sinais de loucura, delira. É atingido por crises, atacado dos mais estranhos males. Chamado à presença do médico, que lhe dá mais cigarros, Portugal não está seguro de quem é, mas pretende ter sempre razão, prega sermões apocalípticos e apresenta um discurso elaborado e veemente sobre quase tudo. De regresso ao pátio, onde alguns doentes jogam sentados nos bancos e nas mesas sem arestas, Portugal fica parado com o olhar mortiço, fixo na pequena horta cultivada pelos outros enfermos. O seu fácies desenha uma máscara de tristeza ou sofrimento moral, e volta a encerrar-se narcisicamente sobre si próprio, hiberna como um urso.Portugal sempre ficou nos arredores do fundamental, nunca gostou de passar demasiado tempo seguido na realidade. É um País notoriamente despreparado para lidar com a vida real, a sua história é uma obra transfigurada por séculos e séculos de delírios, devaneios, megalomanias, monomanias religiosas, obsessões, fantasias, alucinações e outros sintomas em quantidades muito apreciáveis que poderíamos meter num manual de psiquiatria com mais de mil páginas.Todos os países são, à sua maneira, malucos. O que é raro é encontrar um caso clínico em que se concentrem quase todas as patologias do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. E, no entanto, esse país existe e chama-se Portugal. Custa a acreditar que um país consiga padecer de tantas doenças aleatórias, mas esse parece ser precisamente o caso deste logradouro da Europa chamado Portugal.