Um campeonato sob ameaça

Tem sido uma constante ao longo dos últimos meses: grupos de apoiantes do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) têm utilizado as redes sociais e os seus canais no Telegram – uma aplicação que permite a troca encriptada de mensagens e a partilha de ficheiros – para ameaçar a Rússia com atentados terroristas durante o Campeonato do Mundo de Futebol.



A mais recente ocorreu na passada quarta-feira, 13 de Junho: um grupo intitulado Al-A’diyat partilhou no Telegram um vídeo que mostra uma animação em vídeo de um drone a sobrevoar a aldeia olímpica de Sochi – onde Portugal e Espanha jogam esta sexta-feira – antes de uma série de explosões destruírem o complexo desportivo. O vídeo, identificado pelo MEMRI – Middle East Media Research Institute, tem cerca de 10 minutos e compila imagens antigas da batalha em Mosul com um segmento de um vídeo divulgado em 2016 em que operacionais do ramo do grupo terrorista no Cáucaso fazem uma série de ameaças à Rússia e ao presidente russo, Vladimir Putin.



Por norma, estas ameaças ao campeonato do mundo têm assumido uma forma de cartazes, mais ou menos explícitos, que mostram estádios, edifícios, bandeiras ou mesmo jogadores como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi e treinadores como Didier Deschamps. E apesar de as autoridades russas terem garantido uma competição 100% segura, o risco de atentado existe – e é elevado. Seja de um "lobo solitário", de terroristas locais ou de jihadistas regressados da Síria e do Iraque após o fim do autoproclamado califado.





Há muito que a Rússia é um alvo da propaganda terrorista – sobretudo a partir do momento em que Moscovo interveio na Síria em apoio do regime de Bashar al-Assad. Já em Setembro de 2014, um jihadista do EI surgia sentado num avião russo capturado na zona de Raqqa, com outro a ameaçar: "esta mensagem é dirigida a você, Vladimir Putin. Estes são os seus aviões, que enviou para Bashar, e com a ajuda de Alá nós vamos enviá-los de volta para si. (…) O seu trono já está a abanar. Está em perigo e vai colapsar quando o apanharmos. Vamos a caminho, com a permissão de Alá". No ano seguinte, quer o líder da então Jabhat Al Nusra, Abu Muhammad al-Julani, quer o então porta-voz do EI, Abu Mohammed al-Adnani, apelaram a ataques retaliatórios contra a Rússia. No final do ano seguinte um jihadista russo surgiu num vídeo a apelar a atentados no país antes de decapitar um alegado espião enviado por Moscovo.



Por várias vezes as ameaças resultaram em ataques concretos. Um dos mais conhecidos deu-se em Outubro de 2015 quando o EI reivindicou a autoria do atentado à bomba que destruiu um avião russo que voava da península do Sinai, no Egipto, para São Petersburgo. A imagem do alegado engenho explosivo acabou por ser publicada na revista Dabiq com o ataque a ser justificado pela intervenção russa na Síria.



Em Março do ano seguinte, Gulchekhra Bobokulova, uma ama de 38 anos originária do Usbequistão decapitou uma menina de quatro anos de que tomava conta, em Moscovo. Após ser detida disse ter cometido o acto hediondo por "ordem de Alá" e depois de ver vários vídeos do EI.



Em Agosto de 2016 dois extremistas chechenos tentaram assassinar dois polícias nos arredores de Moscovo e em Outubro outros dois terroristas dispararam sobre um polícia em Nuzhny Novgorod. Ambos os ataques foram reivindicados pelo EI. Em Dezembro, o embaixador russo na Turquia foi assassinado em Ancara. Em Abril de 2017, 15 pessoas morreram e 45 ficaram feridas num atentado suicida no metro de São Petersburgo. E em Dezembro uma explosão num supermercado na mesma cidade feriu 10 pessoas. Já em Julho deste ano, três polícias ficaram feridos, novamente em Nuzhny Novgorod, num ataque reivindicado pelo EI.



Para além dos ataques concretizados, ao longo dos últimos anos as autoridades russas impediram uma série de ataques e levaram a cabo uma vaga de detenções destinadas a impedir novas acções terroristas. E a ameaça é grande. Para além dos chamados lobos solitários, o risco de atentado levado a cabo por jihadistas que tenham regressado da Síria e do Iraque é também elevado: ao todo, mais de 9000 pessoas originárias da Rússia e das antigas repúblicas soviéticas viajaram para o médio oriente entre 2012 e 2017 para se juntarem à Al Qaeda ou ao EI. De acordo com o The Soufan Group, houve mais cidadãos russos (3.417) a viajarem para a Síria e para o Iraque do que originários da Arábia Saudita (3.244), Jordânia (3.000) ou Tunísia (2.926) – e pelo menos 400 terão regressado à Rússia. Com a sua experiência em combate, fabrico de bombas e manuseamento de todo o tipo de armas, estes antigos jihadistas colocam uma séria ameaça ao Campeonato do Mundo (algo que também já aconteceu em França, durante o Euro 2016).



Ao longo de um mês, a Rússia acolherá 64 jogos em 11 cidades diferentes – na prática em dois continentes. Se é certo que as sedes das várias selecções, bem como os estádios e as suas imediações estarão altamente vigiados e serão provavelmente dos locais mais seguros da Rússia, também é verdade que ao longo de todo o campeonato não faltarão locais de concentração de pessoas que se tornam em alvos possíveis. Também por isso os apoiantes do EI têm distribuído instruções sobre como levar a cabo ataques com veículos, armas brancas ou de fogo. E, como acontece normalmente, o maior risco não está nos extremistas que estão identificados e vigiados – mas naqueles de quem as autoridades nunca ouviram falar.