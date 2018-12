Um ateu pode celebrar o Natal?

Lá em casa, as pessoas vão chegando para o Natal.

Nunca há sítio para arrumar tantos casacos.

Os aperitivos estão na sala, mas a família junta-se sempre na cozinha.

As salas são demasiado formais. É ali, apertados contra uma bancada com restos de alho picado, que encontramos o conforto.

Um dos mais novos parte um copo. Se for o filho da casa, há berros. Se for o filho dos outros, foi um acidente.

A avó confunde o nome de dois netos. Um tio mais velho, ainda lúcido mas com medo da idade, corrige a avó. A avó só acerta no nome do neto à segunda, mas acerta sempre no nome da namorada do neto à primeira.

Já o avô nunca confunde o nome de dois netos, mas confunde sempre o nome do neto com o nome do pai.

A mãe chama para a mesa. Sete vezes, contei-as eu.

Há hesitações para decidir quem fica na cabeceira. Na mesa dos crescidos, todos querem ficar. Na dos pequeninos, ninguém quer ficar.

Não há cadeiras para todos na mesa dos pequeninos e um dos primos acaba por transitar para a mesa dos crescidos. Por norma, é o mais novo, e acaba ele mesmo por ficar na cabeceira.

A tia que cozinhou diz que o bacalhau ficou salgado, mas toda a gente sabe que o bacalhau está ótimo.

Alguém derruba um copo e entorna vinho na toalha. A avó diz que vinho na tolha é sinal de alegria.

A mãe pergunta ao pai se quer mais, mas o pai diz que era muita comida e que se está a guardar para as sobremesas.

Sobremesas, essas, que nunca mais chegam. Estamos todos à espera do primo que demora muito a comer.

Ninguém toca no bolo rei.

Os mais novos odeiam estar sentados à mesa mas os adultos ficam na mesa até à hora do lanche.

Na televisão dá o Sozinho em Casa. Acaba o Sozinho em Casa e começa o Sozinho em Casa 2. O pai adormece em ambos.

Dois primos zangam-se. Um deles, cheio de si, ousou escolher o Celta de Vigo no FIFA. Aos 73 minutos está a perder por quatro golos e, em relâmpago, desliga a PlayStation.

Os primeiros a ir embora justificam que ainda têm outro Natal para fazer.

Quando chega a nossa hora, queremos sair de cena com o adeus geral. É aí que entra a mãe e pergunta em voz alta se já nos despedimos de toda a gente.

As pessoas vão saindo, todas, mas o tio solteiro fica na sala para sempre.

O Natal, tal como o tio, demora a ir embora.

Os restos da ceia ainda hão de durar uma semana.

O meu Natal é isto. Acredito que haja tantos outros assim.

Não tem missa do galo, mas todos os anos cumprimos a tradição religiosamente.