Viúva Rosa 07-10-2019 A intolerância populista chega ao hemiciclo. No resto, apesar da exuberância cromática, quase todos perderam.

Legislativas 2019: vencedores e vencidos da noite 07-10-2019 António Costa ganhou, é certo. Mas também há outros micro-vencedores destas eleições legislativas

Tudo como dantes, é mesmo Portugal 07-10-2019 Um PS mais livre, um PSD às voltas com colchas, o fim do CDS e os absurdos que acontecem em Portugal. No final, o que conta é a felicidade

Portugal 2023 06-10-2019 Eu tenho cá pra mim que uma boa maneira de acabar com a abstenção era a gente podermos votar por o telefone, assim com um daqueles números 760, palmas, 300, palmas, 300. E podíamos votar as vezes que a gente quiséssemos.

Cristas acabou, Rio também (mas não sabe) e o Costa ganhou não ganhando tudo 06-10-2019 E um governo dado a tratamentos a pontapé a classes profissionais que representam muitos votos – então os Srs. Profs. e os Srs. enfermeiros enjeitados e rejeitados não eram assim uns bons milhares e isso não devia contar quando se escolhe quem vai mandar?!

Andar na lama suja 06-10-2019 Tancos entroncou na campanha eleitoral por imperativo processual: a acusação tinha um prazo para ser entregue. Não houve assim nem conspiração nem “decisão cirúrgica” de magoar um partido em particular. Mas alguns parecem ter-se enervado especialmente com o documento, vendo-se composturas habituais transformarem-se em descontrolo. E ainda estamos só no começo

O elevador social 06-10-2019 Agora parece que mais gente fala do “elevador social” e ainda bem. Mas há falar e falar. Um dirigente da Iniciativa Liberal disse recentemente que o seu objectivo era “acabar com a avaria do elevador social”

O hat-trick perfeito 05-10-2019 A propósito do regresso de Sérgio Conceição a Roterdão por ocasião do Feyenoord-FC Porto para a Liga Europa.

Notícias do reino 05-10-2019 António Costa, convém lembrar, não é apenas primeiro-ministro. É secretário-geral de um partido que não hesita em arrastar pela lama o Ministério Público. Será que ele pensa que isto é o melhor cartão-de- -visita para uma maioria absoluta?

Poder Local - Que Propõem os Partidos nos seus Programas Eleitorais 2019? 04-10-2019 A participação cívica e a descentralização do poder político são dois temas absolutamente centrais no nosso livro “Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal: Análises e Instrumentos para um Diálogo Urgente”, lançado em Junho último.

Ambientalistas sem-vergonha 04-10-2019 A ideia era bonita – recordo as campanhas sobre ecopontos, com o lixo separado por cores, com ternura

Santa Bárbara e o Estado de Direito 03-10-2019 Há uma parte do PS que adora o Estado de direito, exceto quando este lhe bate à porta. E a tática de resposta é sempre a mesma: a conspiração, uma escola que remonta aos tempos do processo Casa Pia, com cabalas, urdiduras e núcleos sinistros

Duas ou três coisas sobre Tancos 03-10-2019 O grupo de militares da PJM e da GNR pensou uma coisa espantosa em qualquer Estado de direito. Sonharam que seria possível organizar a recuperação de armas furtadas sem prender os criminosos que as tinham roubado

Ken Follett e Portugal 03-10-2019 Sabe porque é que Ken Follett, autor do bestseller Os Pilares da Terra, nunca se debruçou sobre a História de Portugal? Ele explica à SÁBADO. Destaque ainda para António Zambujo e para as histórias dos cônjuges dos candidatos às legislativas

As eleições e os Tribunais 02-10-2019 "Para o cidadão comum o exercício do direito de voto é um acto breve que, independentemente da maior ou menor solenidade que lhe seja atribuída, se esgota no momento em que o boletim de voto em que apôs uma cruz é depositado na urna. Porém, esse acto breve não só há muito que está a ser preparado como também não se esgota nesse momento."