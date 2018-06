Tratar da saúde

Primeiro, porque a discussão sobre a eutanásia não passa por saber se os indivíduos se podem suicidar (o que seria uma questão absurda). Passa por saber se um sistema de saúde, além da sua vocação clássica - tratar e curar -, deve ter também possibilidade de matar.



Mas a proclamação de José Soeiro peca por outro motivo: se ele entende que não é função do poder político interferir na vida de terceiros, devemos perguntar o que faz ele no Bloco. Um partido que, "comportamentos" à parte, sempre gostou de enfiar o nariz do Estado em tudo o que mexe.



Quando o assunto é Economia ou Educação, por exemplo, José Soeiro acredita, com cara séria, que não está a interferir na vida dos outros?



É UMA OBSESSÃO MINHA: leio a prosa diária e vou refinando o meu Index gastronómico. Falo de incontáveis artigos que garantem os malefícios do bacon, da carne vermelha, da manteiga ou do ovo estrelado.



Ao lado do Index, vou construindo o roteiro da salvação: alimentos que garantem vida longa e profícua - nozes, feijão, tofu - se tivermos a disciplina (e a coragem) para renunciar aos prazeres da carne (e das carnes) e nos entregarmos nos braços das leguminosas.



Desde já confesso: não tenho disciplina. Nem coragem. Mas a profusão destes sermões é uma corruptela teológica evidente: para os nossos antepassados, a vida eterna seria a recompensa para os homens de fé. Hoje, a vida eterna foi substituída pela vida saudável - desde que tenhamos fé nas novas escrituras científicas.



Foi assim que a indústria do "bem-estar" se espalhou por aí. Com uma mensagem simultaneamente simpática e sinistra: está nas nossas mãos. O quê? Ter uma carcaça vigorosa até aos 150. Se isso não acontecer; e se a tragédia nos visitar aos 70 ou 80, a culpa é nossa. Tudo acontece por uma razão.



Esse, aliás, é o título de um dos livros sobre a "indústria do bem-estar" a que o Wall Street Journal deu honras de destaque: Everything Happens for a Reason, escrito por Kate Bowler, uma autora que entende bem a natureza criptorreligiosa do lifestyle. O outro intitula-se Natural Causes, foi escrito por Barbara Ehrenreich, e aponta no mesmo sentido: a ilusão do controlo.



Ou, melhor dizendo, a defesa constante de que tudo depende da nossa indómita vontade para vencer qualquer contingência patológica.

Só adoece quem é fraco. Os fortes não comem hambúrgueres.



EIS A HISTÓRIA: o Partido Trabalhista britânico abriu uma vaga para a sua Women's Office, organização do partido que defende os interesses das mulheres e que deve ser chefiada por uma.



Dito e feito: David Lewis candidatou-se ao lugar. E para aqueles que se confrontaram com um homem de 45 anos a fazer passar-se por uma mulher barbuda, o nosso David ofereceu uma explicação convincente: ele identifica-se como mulher. Sobretudo às quartas-feiras, entre as 6h50 da manhã (quando acorda) e a meia-noite (quando as luzes do quarto se apagam).



No fundo, Lewis é uma espécie de Cinderela partidária, que tem nas quartas-feiras o seu momento de princesa - e em todos os restantes dias uma existência de abóbora. Perante isto, que fazer?



Desconheço os mais recentes desenvolvimentos. Mas é preciso lembrar que o Partido Trabalhista respeita os direitos "trans" e aceita como mulher quem assim se declara. Se o género não obedece ao determinismo biológico mais reaccionário, quem somos nós para negar ao homem, ou à mulher, uma oportunidade de carreira?



Se, apesar de tudo, o Partido Trabalhista não estiver confortável com a situação, só vejo uma saída: contratar a sra. Lewis numa quarta-feira e despedir o sr. Lewis na quinta por óbvia usurpação do lugar.

No momento em que escrevo, desconheço o resultado da votação parlamentar sobre a despenalização da morte assistida. Mas um argumento recorrente dos defensores da prática sempre me provocou urticária extrema: não somos "nós" que decidimos como os outros devem viver. Por "nós", cautela, não me refiro à sociedade inteira, anónima, boçal. O "nós", aqui, serve para os deputados da Nação, que descobriram uma vocação "liberal" que andava escondida.José Soeiro, do Bloco de Esquerda, é apenas um exemplo: em artigo para o Expresso, o deputado revelou que votaria a favor da despenalização porque, entre outros motivos, cada um vive como entende e não lhe compete a ele, José, interferir na autonomia dos indivíduos.É uma piedade que não colhe - por dois motivos.