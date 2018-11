Em Portugal, as nossas tragédias são sempre “tragédias anunciadas”. Há estudos, há avisos. Mas uma espécie de sonambulismo apodera-se das “autoridades”, locais ou nacionais, para quem os piores cenários não merecem qualquer urgência

Em certas latitudes, as tragédias acontecem sem ninguém contar. Existe choque, incredulidade, revolta. E alguns, mais filosóficos, perguntam aos céus como foi possível punir a humanidade com tamanha violência.



Em Portugal, as nossas tragédias não têm estas dimensões épicas. São sempre "tragédias anunciadas". Há estudos, há avisos, há sempre a certeza de que a catástrofe é uma mera questão de tempo. Mas uma espécie de sonambulismo apodera-se das "autoridades", locais ou nacionais, para quem os piores cenários não merecem qualquer urgência.



Quando a tragédia anunciada finalmente se anuncia, ninguém mostra surpresa. A começar pelas populações, que até já tinham "alertado". Como nos filmes de cowboys, a vida é barata por estas bandas. Talvez porque, no nosso faroeste, nunca ninguém perdeu uma carreira, ou a liberdade, por actos ou omissões à frente de cargos públicos.



No momento em que escrevo, surgem as primeiras imagens da estrada de Borba que uma pedreira engoliu. Há vítimas, informam os jornalistas, ao mesmo tempo que explicam por que motivo o desabamento era uma "tragédia anunciada".

Desligo a televisão. Há filmes tão maus que só precisamos de os ver uma vez.



AQUI HÁ UNS ANOS, uma colega dizia-me que andava preocupada com o "rendimento" académico do filho. O rapaz, com 16 anos, não passava da mediania. Era preciso aplicar medidas drásticas. Quais?



Não, o caminho não passava por obrigar o mancebo a aplicar-se no estudo. Resgatar aquela pobre alma implicava removê-la da escola madrasta e exportá-la para uma instituição mais receptiva à felicidade do aprendiz.

Assim foi: deu-se a transferência, as notas subiram e nem os exames nacionais, que despejaram alguma água fria sobre as proezas do sábio, impediram a consagração universitária.



Este episódio não é excepcional. É comum a milhares de famílias, que sabem como o sucesso se cozinha. Se juntarmos ao prato o que a Inspecção-Geral de Educação revela – os professores inflacionam as notas ao premiarem desproporcionalmente critérios difíceis de mensurar, como a "oralidade" ou o "domínio social e afectivo" (sic) – percebemos melhor como param as modas. Moral da história?



Em teoria, caberia a pais e professores defender a exigência e a lisura no processo educativo. Na prática, são os adultos a darem estes exemplos de lassidão e falcatrua. Eis uma lição que as crianças aprendem sem esforço.



SINAIS DE MODERNIDADE: já temos um IRA só para nós. Falo de um grupo musculado de "activistas" que gosta de resgatar animais pelos métodos mais heterodoxos.



A violência da coisa não me espanta. Sempre que escrevo um texto sobre os "direitos dos animais", existe uma reacção lunática do auditório. O problema, note-se, não está no facto de eu defender que os animais podem ser usados e abusados por capricho humano. É óbvio que não podem. O crime, aparentemente, está na defesa de que os animais não têm "direitos": proclamar e defender direitos é uma prerrogativa humana, ou seja, uma construção intelectual e civilizacional de seres racionais.



Fatalmente, estas subtilezas não se ajustam ao espírito do tempo, que tratou de conceder aos animais o estatuto de divindades. Como explicar esta regressão animista?



Roger Scruton tem um ensaio sobre o assunto, Animal Rights and Wrongs, que não me canso de recomendar. Defende Scruton que a causa animalista foi crescendo à medida que o cristianismo foi recuando no Ocidente. Quando os homens acreditavam que eram feitos à imagem e semelhança de Deus, isso concedia à espécie uma distinção existencial sobre as restantes criaturas.

Com o fim dessa distinção, os animais passaram a ocupar o mesmo patamar dos humanos porque a "senciência" – a capacidade de sentir sensações básicas, como a dor ou o prazer – chegava e sobrava.



Não vale a pena elaborar sobre a insuficiência desse critério para comparar os animais às pessoas. Mas importa acrescentar que uma visão radical dos "direitos dos animais" implicaria um ponto final no progresso científico porque a experimentação in vitro e in silico ainda não dispensa testes in vivo. Estaremos dispostos a pagar esse preço, travando qualquer progresso médico ou farmacológico?



Uma discussão sobre os "direitos dos animais" que fuja a esta pergunta não é para levar a sério.