Toy Story 4: Como estará o quarto do Andy?

Vinte e quarto anos depois, não consigo imaginar a desarrumação em que estará o quarto do Andy. Quero acreditar que lá continuará a colcha com o semblante do mais carismático xerife do velho oeste, bem como o poster serigrafado exibindo em letras gordas "To the Infinity and Beyond". Confesso que ainda não estou preparado para o que aí vem.São mais de duas dezenas de anos. O que terá acontecido ao brinquedo preferido do Andy? Estaremos em 2019. O fenómeno cinematográfico nunca esteve tão refém da moda e da apropriação cultural. Será que nesta quarta versão da sequela, puxando o cordão nas costas do Woody, em vez de se ouvir "Tenho uma cobra nas botas" ouviremos "Tenho uma cobra nos Adidas Stan Smith"?Confiaria a minha vida à Pixar, mas há questões que me têm assombrado. Por onde andará o mais temível ranger espacial do comando estelar, o Buzz Lightyear? Continuará a dizer "Para o infinito e mais além!", ou para não ferir susceptibilidades dirá " Para 999999999,9999 e não mais além do que isso pois não é inclusivo estar a falar em conceitos quase-numéricos desapropriados para o grau de aprendizagem das crianças que são o público-alvo do filme!"."Nenhum brinquedo deve ser deixado para trás", uma sábia tirada do Woody que aqui cito para demonstrar a mesma preocupação com todos aqueles brinquedos que nunca tiveram um lugar especial no coração do Andy. Aqueles que dormiam no meio da tralha dentro do caixote. Terão resistido ao tempo?Terá o porquinho-mealheiro acumulado mais moedas durante estes vinte e quatro anos do que um parquímetro da EMEL no Chiado durante duas horas? Duvido.Onde andará o Sr. Cabeça de Batata? Terá ido à clínica Maló fazer um lifting facial para finalmente fixar olhos, boca e nariz na cara? Não lhe auguro um final feliz. Com esta moda das dietas paleolíticas, imagino que o Andy já o tenha substituído pelo Sr. Cabeça de Quinoa.E o Rex? Sendo a preservação das espécies um tema tão urgente nos dias de hoje, não me admiraria se o PAN tivesse já aprovado um projeto-lei para transferi-lo do quarto do Andy para um santuário de tiranossauros.Já que falamos de animais, não nos esqueçamos do Slinky — o único exemplar vivo de uma espécie híbrida que resulta do cruzamento entre um cão e uma mola. O facebook já está carregado de posts com cães desaparecidos e não me apetecia nada ter de estar a contribuir com mais um: "DESAPARECIDO. SLINKY. Última vez que foi visto foi há 8 anos no Toy Story 3".Vamos lá ver no que isto dá. Tinha 5 anos quando vi o primeiro Toy Story e terei 29 quando for ver o Toy Story 4. Eu sei que a história é sobre brinquedos, mas não brinquem com os meus sentimentos.Versão audio: