Tourada vs. Corrida de Touros

Tratar tradições medievais como se fossem desportos olímpicos pode dar azo, ou mesmo dar asas, a sérios problemas de nomenclatura. Imaginem o preciosismo: "Não é Escravatura, é Tonificação Corporal com 3 séries x 15 repetições de Chicotadas". "Não é Mutilação Genital Feminina, é Prova de Esgrima Contra o Clitoris".

Quis entrar de soslaio na polémica da semana — a tourada — mas imediatamente fui corrigido por um aficionado por ter utilizado essa mesma palavra: tourada.



"Não é tourada, é corrida de touros", um apontamento comum de todos os que amam a tauromaquia.



Mas será mesmo uma corrida? Não será isto publicidade enganosa?



"Corrida de Touros", fazendo jus ao nome, lembra-me uma prova de velocidade disputada entre sete touros bravos, alinhados em blocos de partida numa pista de tartan, munidos de uns bons New Balance com sola ortopédica, tamanho 47 europeu, e de uma licra desportiva aerodinâmica com o número da ganadaria nas costas.



De onde virá esta resistência ao termo "tourada", ainda mais vinda de quem vem — dos verdadeiros defensores da, dita, tourada?



Tourada, vendo bem a coisa, até acaba por ser um termo brando, se formos comparar com o seu primo britânico: um tal de bullfighting.



Se em 2087 um exército de marcianos colonizar o planeta terra, adotando como tradição a arte de introduzir ferros (imagino aqueles das espetada de lulas) no lombo de seres humanos, confio que tenham a justiça de batizar esse espectáculo de "Humanada" ao invés de "Corrida de Humanos". Até porque, na minha ótica de jovem sedentário que seria capaz de chamar um Glovo só para lhe trazer o comando da televisão que se encontra a uns longínquos dois vírgula cinco metros, número esse que soa bizarro escrito por extenso, e esta frase tem predicados a mais, correr é um acto que é capaz de aleijar mais do que levar com um metal fundido na epiderme.



Haja honestidade, pelo menos, nas palavras. Não espetem farpas na semântica.



As touradas têm lugar na Praça do Campo Pequeno, não no Estádio do Jamor. O touro frequenta ganadarias, não é cliente do Fitness Hut. Come palha, não toma batidos da Prozis. O ritmo cardíaco do animal aumenta com a sensação de medo, não com a fadiga de uma meia maratona na 25 de Abril. Se querem continuar a chamar-lhe Corrida de Touros, força. Mas deixem-me a mim chamar-lhe Tourada. Eu cá chamo os bois pelos nomes.



