Torres, o eterno miúdo

Passam quatro anos e ele volta a fazer das suas: outro golo na final do Euro 2012, vs. Itália. Pelo meio, campeão mundial. E ainda campeão europeu e vencedor da Liga Europa pelo Chelsea (um golo na final 2013, vs. Benfica). É único, é Fernando Torres.

Único a jogar e a ganhar finais de Mundial, Europeu, Liga dos Campeões e Liga Europa.É um caso peculiar, o de Fernando Torres. Nascido e criado em Madrid, faz-se avançado do Atlético com a maior naturalidade a partir dos 11 anos. E é a sua intimidade com o golo que nos obriga (no bom sentido) a escrever sobre o homem. Que será recordado como El Niño.Ora bem, o miúdo tem uma queda para fazer história. Seja qual for o escalão. Na final do Europeu sub-16, em 2001, marca o golo solitário vs. França (além de assinar um hat-trick à Croácia na meia-final). No ano seguinte, já no Euro sub-19, volta a decidir a final, agora vs. Alemanha. O céu é o limite, até porque já joga no Atlético Madrid, onde se sagra campeão espanhol da 2ª divisão, ao lado de Hugo Leal mais Dani.A ligação a Portugal fortalece -se mais ainda em 2003, com a estreia na selecção principal em Guimarães, na noite dos 3-0 para eles. A aventura continua e deixa a sua marca na final do Euro 2008, com um golo cheio de classe entre Lahm e Lehmann.