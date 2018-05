Todos falam de tecnologia

"Na próxima semana, há um aliciante extra para comprar a SÁBADO: oferecemos, grátis, o livro de 94 páginas O Melhor 11 dos Mundiais de Futebol de Rui Miguel Tovar."

Nas dezenas de contactos que fez para o tema de capa desta semana, a jornalista Sara Capelo percebeu que, na verdade, ninguém sabe exactamente quais são as profissões de futuro - não terão sido ainda inventadas. Mas apercebeu-se de outra convicção: a tecnologia terá um papel decisivo na definição dessas profissões. A tecnologia é a área mais forte em que as universidades portuguesas apostam. Das Humanidades à Economia, não há faculdade que não tenha disciplinas e pós-graduações nessa área. Outro traço comum, como pode ler a partir da pág. 38: a ligação cada vez mais forte com as empresas.



Entrevista discreta em Paris

O editor-executivo Nuno Tiago Pinto e o fotógrafo João Miguel Rodrigues partiram para Paris no domingo, 20 de Maio. Só na véspera do voo souberam onde se dirigir exactamente para concretizar a entrevista combinada com a mãe de Fábio Almeida, preso em Espanha a 4 de Outubro de 2015 por suspeita de pertencer a uma célula de recrutamento do Estado Islâmico. Nuno Tiago Pinto procurou desde esse momento, há dois anos e meio, conhecer toda a história, para além das informações lacónicas do comunicado policial. Em Março passado chegou finalmente ao documento judicial onde estão enumeradas todas as suspeitas. Depois localizou a família e convenceu-a a contar a história, o que aconteceu já neste mês de Maio. A entrevista decorreu sob condições: a mãe de Fábio pediu para preservar a sua identidade e imagem - estamos a falar de terrorismo - e a entrevista não foi em casa dela para não alertar os vizinhos. Uma grande investigação para ler a partir da pág. 48.



Congresso e futebol

A reunião socialista na Batalha foi muito morna, como pode ler na reportagem de Margarida Davim e Sara Capelo a partir da pág. 58 - e de horários pouco usuais. No sábado, por exemplo, o objectivo era acabar tudo pelas 19h, para não colidir com a final da Champions. Mas as intervenções dos congressistas duraram até faltarem 16 minutos para o fim do jogo (que estava até a ser transmitido num ecrã gigante na praça da restauração). Só que a sala do congresso estava praticamente vazia e a praça da restauração idem. Ou seja: o congresso acabara mesmo às 19h, apesar de alguns continuarem a discursar.



A nossa oferta para o Mundial

Na próxima semana, há um aliciante extra para comprar a SÁBADO: oferecemos, grátis, o livro de 94 páginas O Melhor 11 dos Mundiais de Futebol. Em resposta a um desafio que lhe lançámos, o nosso colaborador Rui Miguel Tovar elegeu o seu 11 favorito e o melhor treinador. Na verdade, fez mais do que isso: ainda escolheu 16 suplentes (e mais quatro treinadores) - e deixou grandes nomes de fora. A uma semana do início do Mundial na Rússia, confira as escolhas e veja se está de acordo.



Veja o sumário da edição n.º 735 do dia 30 de Maio de 2018:



A Semana

Combustíveis: Até onde podem ir os sucessivos aumentos de preço

Perfil: Maria Miguel, a modelo de 17 anos disputada por grandes casas de moda

Poder Local: Os quatro cargos do funcionário municipal João Valente

Entrevista: Tim O'Reilly, guru da tecnologia em Sillicon Valley



Destaque

Educação: Saiba quais são os cursos e as pós-graduações mais procurados e inovadores



Portugal

Segurança: O jihadista português dos Açores, preso em Espanha

Congresso PS: A afirmação de Ana Catarina e Pedro Nuno

GNR: Há postos degradados e sem condições

Siza Vieira: Casos, polémicas e cargos a mais



Mundo

A aventura dos ilegais na fronteira dos EUA com o México



Dinheiro

Como ganhar com a criptomoeda



Sociedade

Saúde: Vencer as superbactérias

Professora: Conheça a mentora do ioga em Portugal que tem 98 anos e acorda às 5h

Realeza: A decadência do príncipe Ernst de Hannover

Esgotos: A exposição do Museu de Londres sobre o entulho de 130 toneladas



Desporto

Mundial: Como foi o último torneio de alguns deuses do futebol



GPS

Biquinis: Descubra as novas tendências deste Verão, todas as cores, padrões e tecidos

Música: Stacey Kent, voz ímpar do jazz, está de volta a Portugal e traz orquestra

Livros: O que revela a nova obra do Nobel nipo-britânico Kazuo Ishiguro

Miúdos: O que pode fazer com os mais pequenos neste Dia Mundial da Criança

Teatro: Tiago Torres da Silva encena no Teatro Aberto Pela Água

Restaurantes: O Café Portugal, no Rossio, em Lisboa, apresentou a sua carta de Verão

Viagens: Marraquexe, os mercados, os cheiros e as cores de uma cidade vibrante