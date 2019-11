Nisto de redes sociais, e social sem rede, fico sempre hesitante entre o que quero e o que devo dizer, vítima desse politicamente correcto que nos assola a mente, transformando a auto-censura na maior arma de que há memória. Da mesma forma, entre escrever sobre os temas quentes da semana, fazendo coro pela criança deixada no lixo - e sim, o tema tem mais para dizer do que a tinta que fez correr porque é mais fácil apontar o dedo à mãe, assobiar para o ar culpabilizando as instituições do que fazermos um mea culpa porque, neste caso, a culpa é mesmo de todos - embandeirar em arco pelo summit que já foi e nos recorda que podemos sempre ser ainda mais parolos do que alguma vez fomos, nesse excesso de optimismo pela salvação, através da tecnologia, deixa-me sem fôlego. O mundo digital de que tanto se fala, sobre o qual se escreve, vendem cursos e tutoriais para o sucesso instantâneo, não existe. O que existe é o mundo, o qual, por sinal, é digital, onde estamos nós, cabeça baixa a olhar um ecrã que nos conecta com o mundo, afastando-nos, muitas vezes, do mundo mais importante de todos: o nosso.Os nossos filhos estão online, criaram avatares e alter-egos digitais. Na maior parte dos casos, desconhecemos esse lado quase sobre-humano da prole que consegue gerir múltiplas contas de instagram, às quais não conseguimos aceder porque as tornam privadas e nós, que nos deixámos ultrapassar como quem circula de bicicleta numa auto-estrada, ficamos de fora porque, simplesmente, não temos conhecimento das ferramentas certas para lhes mostrar que, afinal, quem manda aqui sou eu.O Tik Tok é a mais recente tendência entre os miúdos e, note-se, para quem anda nisto como quem anda de bicicleta na ciclovia, já não é novo. Ainda não perdeu a hype mas não é novo. A pergunta que, a pessoas como eu, pais de crianças e adolescentes, importa é simples: eu sei o que é o Tik Tok?É importante saber porque os miúdos - os nossos miúdos - criaram diários virtuais expostos ao mundo quando nós, na mesma idade, fechávamos as nossas ideias, dilemas, ansiedades e segredos num caderno ao qual chamavam diário, protegido não por uma palavra-passe facilmente detectável, mas por um cadeado(zinho) que se abria como um porta-chaves. Zero segurança e encriptação, da mesma forma que, hoje, quando eles acham que estão protegidos estão, na verdade, completamente expostos e raramente têm quem lhes explique isso mesmo porque nós, a minha geração, ou rejeita estes desenvolvimentos, escondendo-se atrás do 'não ter tempo', defendendo-se com um 'não sentir necessidade de partilhar a minha vida', adoptando uma postura crítica, que questiona os mais novos pelo tempo que passam de smartphone na mão, julgando comportamentos sem perceber que são os seus, em primeiro lugar, que os empurram para este contexto. O desinteresse e o desdém são a pior forma de mostrarmos a alguém que gostamos dessa pessoa e nos preocupamos com ela, da mesma forma que usar os argumentos que usaram connosco quando nos enfiávamos na despensa ou no roupeiro do corredor, para não ouvirem as conversas com as amigas, tem o mesmo efeito que teve em nós: nenhum ou, no pior dos cenários, uma vontade enorme de contrariar. Para além destes, há também os pais deslumbrados que adoram estar online, usando as ferramentas e plataformas sem realmente perceberem como funcionam, estimulando os filhos a adoptar o mesmo comportamento. Sem qualquer ponta de arrogância porque também sou mãe, mulher e erro mais do que acerto, precisamos instituir uma nova literacia, a literacia mediática digital que não se ensina nas escolas até porque, muitos professores não fazem ideia de que falamos, quando falamos de digital. É urgente reaprender a viver, comunicar e partilhar tendo consciência de que estamos a viver um contexto que nos permite perder os nossos filhos mesmo quando estão sentados na sala de estar…