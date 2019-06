Capa edição 790

Nunca fui fã de filmes de terror. O problema, para usar a formulação clássica, é não ser capaz de "suspender a descrença". Se uma porta abre sem razão aparente, podem ser duas coisas: ventania ou fantasia. Se é fantasia, não compro.Pior: com alguns exemplos modernos - Exorcista, Halloween, Pesadelo em Elm Street - cheguei a rir, ou a dormir, consoante o estado de espírito. Às vezes, cheguei a rir e a dormir com o mesmo filme. Excepções?Apenas uma: The Shining, de Stanley Kubrick. Alguns amigos, fãs do género, dizem que é pedantismo: Kubrick é um "autor", o que imediatamente qualifica aos meus olhos qualquer um dos seus produtos.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico