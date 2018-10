Tancos, as funções soberanas do Estado e o Orçamento

Vemos instalações militares quase abandonadas, sendo certo que algumas delas inclusivamente foram vendidas para dar lugar a urbanizações de luxo.



As forças armadas não estão suficientemente equipadas no que diz respeito ao combate aos incêndios.



Com o que se gastou em meios aéreos no combate aos incêndios nos últimos anos, a Força Aérea não poderia já ter material próprio para assegurar esta missão?



Na semana passada, um oficial das forças armadas confidenciou-me que o pagamento adicional dos meios aéreos referentes ao ano de 2018 foi de 60 milhões de euros e que tal verba permitiria ter comprado três helicópteros e dois aviões canadair.



A Força Aérea Portuguesa tem bons pilotos e mecânicos, aeroportos, hangares, escola de treino, porquê não se lhe dão condições para assumir o combate dos incêndios na vertente aérea?



Esta actividade prestigiaria ainda mais as forças armadas, permitiria optimizar recursos técnicos e humanos e a comunidade ficaria a ganhar.



É de salientar que, por exemplo, os helicópteros podem ser utilizados no combate aos incêndios e noutras missões da Força Aérea, rentabilizando-se assim meios.



Muitas funções desempenhadas tradicionalmente pelas forças armadas, polícias e tribunais passaram para a esfera de entidades privadas.

Em Portugal o número de seguranças privados cresceu exponencialmente, assegurando áreas de actuação que deveriam ser da competência da polícia.



Nos aeroportos são empresas de segurança privada que controlam o embarque dos passageiros e se as medidas de segurança próprias da aviação são cumpridas.



Como é sabido, os seguranças privados não dispõem da mesma formação que a polícia, nem a exigência no recrutamento é tão elevada. No que diz respeito à Justiça, muitos dos tribunais não são guardados por seguranças nem polícia e cada vez há mais conflitos julgados fora dos tribunais judiciais, em centros de arbitragem ou tribunais arbitrais.



No que concerne a instalações ainda estamos a pagar rendas milionárias de Tribunais contratadas no tempo do Governo de José Sócrates.

Os orçamentos de Estado são vistos ano a ano e por essa razão, muitas vezes, não se vê mais longe.



O Estado paga e torna a pagar todos os anos e nunca é proprietário de bens que lhe fazem falta para assegurar as suas funções essenciais.



Desde o seu início a renda paga pelo arrendamento das instalações do Campus da Justiça foi seguramente superior a 100 milhões de Euros e o Estado continua sem património ou possibilidade de exercer uma opção de compra.



Na Justiça, as grandes obras estruturais estão por fazer.



É preciso construir grandes tribunais em Lisboa, Porto e Coimbra e cessar os arrendamentos existentes, sendo certo que algumas das instalações actuais nem sequer têm dignidade para o exercício da função.



É preciso construir um grande estabelecimento prisional em Lisboa, para substituir o Estabelecimento Prisional de Lisboa, bem como uma prisão em Ponta Delgada e o estabelecimento prisional central do Algarve ( cujo anúncio é feito há mais de década e meia).



O Orçamento de Estado deste ano dá alguns sinais nesta área, mas espero para ver qual será a sua concretização efectiva.



Na área informática tem de ser pensado um sistema informático para substituir o citius a médio prazo e colocar a funcionar a aplicação própria para a tramitação de processos do Ministério Público.



Por último, é preciso planear a admissão e formação de recursos humanos em todas as áreas da Justiça, desde os magistrados, aos inspectores da Polícia Judiciária, funcionários judiciais e dos registos e notariado, pois sem eles o sistema não funciona.



Todos sabemos o que é necessário fazer, mas nunca existe o orçamento adequado que permita resolver os problemas…



Nunca há dinheiro para nada, a não ser que seja para injectar no sistema financeiro, como é evidente…

No último fim-de-semana o Ministro da Defesa demitiu-se na sequência dos acontecimentos relacionados com o processo judicial que investiga o furto de material de guerra do quartel de Tancos e subsequente recuperação do mesmo.No entanto, há muito que o poder político se demitiu de assegurar as funções soberanas do Estado.Nas últimas décadas, os sucessivos governos não têm investido o suficiente nas forças armadas e restantes funções soberanas do Estado, pela simples razão que não dão votos.